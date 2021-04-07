我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

太魯閣事故／殘骸、碎肉中 徒手摸找1公分記憶卡

記者邱瓊玉／台北7日電
太魯閣號事故造成50死、217人傷。(記者蘇健忠／攝影)
太魯閣號事故造成50死、217人傷。(記者蘇健忠／攝影)

運安會昨公布台鐵太魯閣事故初步調查結果，並還原事故發生當下到底發生什麼事情。實際上，事故四天來，運安會連續派了五批、共20人前往現場蒐證，其中最難得的是，找到了肇事工程車的行車視野輔助系統的記憶卡，總算靠著記憶卡還原事故當下的原因與時間軸。

運安會主委楊宏智表示，事故發生當天上午9時56分接獲台鐵事故通報，10時半隨後先遣兩名同仁，由空勤直升機運送到現場，先後派了五批、20人至花蓮現場，現場也吊扣了列車第一車、八車的行車記錄器、列車自動保護系統、列車控制與監視系統，另外還有工程車的行車視野輔助系統的記錄器、監理資料等。

楊宏智表示，當時找到工程車上的記錄器，發現記錄器受損相當嚴重，包括控制板都被砸壞了，且裡面是空的，顯然記憶卡「跳出去了」，後來就靠著「肉搜」現場的方式，有點像是在廢墟堆、垃圾場去搜，最後皇天不負苦心人，這小小一公分的「microsd」記憶卡，終於找到了，且是正常的，可以馬上解讀。

由於肇事現場相當混亂，工程車、列車的殘骸到處都是，甚至還有碎片、碎肉等屍塊，但因為記憶卡實在太小，為了找出這張關鍵記憶卡，運安會同仁若是戴手套，幾乎不可能「摸得到」，所以還得徒手去尋找，把「疑似記憶卡」的碎片拿起來比對、清理。

運安會鐵路調查組專委李綱表示，記憶卡真的非常迷你，同仁完全靠目視、手摸，足足找了三天，總算在事故第三天，取得工程車上的紀錄卡，且資料非常完整資料。

李綱也說，工程車的行車視野輔助系統總共有四個，分別位於車輛的前後左右，不過現場只取得一側的記憶卡，但資料相當完整；另外也和出事前兩班列車的行車記錄器、太魯閣號408車次的行車記錄器，做交叉比對。

不過楊宏智也說，運安會和檢調密切合作，第一時間發現這張記憶卡時，經過檢視，認為這些資訊相當重要，當下也決定交給檢調，只要牽涉到偵辦作為，太詳細跟犯罪偵查有關，而不是事故還原相關就會有保留，還請外界見諒。

台鐵 太魯閣號

上一則

要命1分鐘… 太魯閣對撞工程車畫面曝光

下一則

金牌體操教練性侵 逾追訴期無罪 至少7人受害 僅2件定罪

延伸閱讀

台鐵3個月找不到局長 黨內指蘇貞昌緊握人事

台鐵3個月找不到局長 黨內指蘇貞昌緊握人事
太魯閣號事故 首通報案電話是女性

太魯閣號事故 首通報案電話是女性
群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業