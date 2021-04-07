太魯閣事故／殘骸、碎肉中 徒手摸找1公分記憶卡

太魯閣號事故造成50死、217人傷。(記者蘇健忠／攝影)

運安會昨公布台鐵 太魯閣事故初步調查結果，並還原事故發生當下到底發生什麼事情。實際上，事故四天來，運安會連續派了五批、共20人前往現場蒐證，其中最難得的是，找到了肇事工程車的行車視野輔助系統的記憶卡，總算靠著記憶卡還原事故當下的原因與時間軸。

運安會主委楊宏智表示，事故發生當天上午9時56分接獲台鐵事故通報，10時半隨後先遣兩名同仁，由空勤直升機運送到現場，先後派了五批、20人至花蓮現場，現場也吊扣了列車第一車、八車的行車記錄器、列車自動保護系統、列車控制與監視系統，另外還有工程車的行車視野輔助系統的記錄器、監理資料等。

楊宏智表示，當時找到工程車上的記錄器，發現記錄器受損相當嚴重，包括控制板都被砸壞了，且裡面是空的，顯然記憶卡「跳出去了」，後來就靠著「肉搜」現場的方式，有點像是在廢墟堆、垃圾場去搜，最後皇天不負苦心人，這小小一公分的「microsd」記憶卡，終於找到了，且是正常的，可以馬上解讀。

由於肇事現場相當混亂，工程車、列車的殘骸到處都是，甚至還有碎片、碎肉等屍塊，但因為記憶卡實在太小，為了找出這張關鍵記憶卡，運安會同仁若是戴手套，幾乎不可能「摸得到」，所以還得徒手去尋找，把「疑似記憶卡」的碎片拿起來比對、清理。

運安會鐵路調查組專委李綱表示，記憶卡真的非常迷你，同仁完全靠目視、手摸，足足找了三天，總算在事故第三天，取得工程車上的紀錄卡，且資料非常完整資料。

李綱也說，工程車的行車視野輔助系統總共有四個，分別位於車輛的前後左右，不過現場只取得一側的記憶卡，但資料相當完整；另外也和出事前兩班列車的行車記錄器、太魯閣號 408車次的行車記錄器，做交叉比對。

不過楊宏智也說，運安會和檢調密切合作，第一時間發現這張記憶卡時，經過檢視，認為這些資訊相當重要，當下也決定交給檢調，只要牽涉到偵辦作為，太詳細跟犯罪偵查有關，而不是事故還原相關就會有保留，還請外界見諒。