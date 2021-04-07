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體重少報50公斤 害救他的人多花3小時

記者施鴻基／台東7日電
民眾虛報體重導致延誤救援，一旦遇到緊急事故，後果不堪設想。(圖： 台東縣消防局提供)
民眾虛報體重導致延誤救援，一旦遇到緊急事故，後果不堪設想。(圖： 台東縣消防局提供)

一對男女本月3日前往台東南橫公路「栗松溫泉」旅遊，半途男子體力不濟，女方報案求救；男子體重達120公斤，女方報案卻說70公斤，結果消防局只派6人輕裝前往，一到才知男子過重，只能綁繩索邊拖邊推，1小時左右的救援任務，花4個多小時才完。

消防局說，一般體重超過100公斤的救援案件，會加派人手協助負重，並備器材；虛報體重還不構成謊報，沒有罰責，只能告誡當事人勿虛報，否則碰上緊急事故，嚴重會出人命。

「栗松溫泉」近年暴紅，五彩繽紛景致深受遊客喜愛，最多有超過200人一起泡湯，但去程下坡，回程卻須爬最陡近80度斜坡，部分人泡完湯手軟腳軟無力，光今年迄今已有4件救援。

本月3日深夜10點多，消防局關山大隊接獲一名女子報案，指同行男性友人在栗松溫泉體力不支爬不上去，消防員詢問資訊要派遣人力，女子稱男子約70公斤，消防員評估派6人足以應付。

到了現場，女子改口說「他好像有90公斤」，消防人員覺得雖增加20公斤，但應還可負荷；沒想到接觸到男子目視至少上百公斤，詢問男子才尷尬說「我120公斤」。

「再重也得救。」消防人員說，本來計畫採背負方式救援，但當事人實在太重，最後綁安全繩在當事人身上，兩人在上方拖，一人在後方幫忙推，花了四個多小時才完成救援。

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