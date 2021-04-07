丁允恭不倫女行竊 「抄」走前男友90項物品 連保險套空盒也拿

總統府前發言人丁允恭。(本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭與「Y女」女記者畸戀被職務法庭判撤職，事件女主角何姓女子與丁結束關係後，另與港籍勞姓男子交往，卻不滿勞提分手，帶鎖匠闖入勞租處，搬走90項物品；台北地院依侵入住宅竊盜罪判何女有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。

何女與勞原是男女朋友，2019年9月12日趁勞不在家，找鎖匠至勞住處開鎖偷竊，偵查中何女不認罪，法院開庭，何女才與檢方認罪協商。

依刑事判決記載，何女竊盜物品琳瑯滿目，多數不值錢，贓物清冊列出90件遺失物，包括銀行文件、畢業證書副本、馬拉松比賽照片、便條紙、拖鞋、手機 與手機盒、超速照片，也有傷風咳素、保濟丸、保險 套空盒、潤滑液、護肝解酒片。

何女犯下竊盜案後仍與勞糾纏，勞因此向法院聲請核發家暴 保護令，主張何女2019年9月9日開始發送大量騷擾訊息，三天後請鎖匠破門竊取財物。

台北地院民事庭去年4月裁定，限制何女遠離勞住所至少100公尺，除要求何女不得對勞實施身體或精神上不法侵害、不得騷擾跟蹤，也要求何女於保護令2年效期內完成認知教育輔導12次。

何女抗告，主張不是因無法接受分手才傳簡訊、請鎖匠開門，勞沒有提過分手，她是因勞突然失聯，才心急撥打電話及傳簡訊，另因相信勞的母親說勞要退租，與勞合養的狗要送收容所，才請鎖匠幫忙開門。

二審法官認為，何女因情緒問題，對勞動輒以死相逼，除發訊息、請鎖匠破門，還發送大量騷擾簡訊給勞的四名友人，簡訊中何女一人分飾兩角，稱自己懷孕流產、或跳海身亡，藉此逼勞與她重修舊好。

法官依據兩造說詞，認定兩人歧見已深，在他們能和諧相處、理性溝通前，有繼續發生家暴的危險，一審核發保護令無違誤，去年6月駁回抗告。