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差很多耶！求救虛報體重 消防人員一到現場慘了

記者施鴻基／台東6日電
民眾為面子虛報體重導致延誤救援，一旦遇到緊急事故，後果不堪設想。（圖：消防局提供）
民眾為面子虛報體重導致延誤救援，一旦遇到緊急事故，後果不堪設想。（圖：消防局提供）

台東南橫公路「栗松溫泉」近年暴紅，救援案件也相對增加，本月初有人報案指一名70公斤重男子無法爬回道路求援，救難人員到現場卻發現當事人體重多達120公斤，因70公斤和120公斤人力規畫不同，延誤救援時間，消防局請民眾報案勿為面子虛報，以免影響救援判斷。

「栗松溫泉」五彩繽紛的景致深受遊客喜愛，最多有超過200人擠著泡湯，但回程須爬最陡近80度斜坡，部分人泡完湯手軟腳軟，爬不上去。消防局關山大隊統計，今年迄今已救援4案，平均每月1案，其中清明節連假的救援行動花4小時，是平日4倍。

關山大隊表示，本月3日深夜接獲一名女子報案，指同行的男性友人在栗松溫泉體力不支爬不上來，搜救人員詢問資料判斷如何派遣救援。報案女子聲稱男子約70公斤，救援人員派6人前往，認為足以應付。

想不到到了現場接觸到女子，對方先是說「他好像有90公斤」，消防人員覺得90公斤雖略重，但也還可負荷；等到下到栗松溫泉接觸到男子時，目視至少上百公斤重，詢問後男子才尷尬說「我120公斤」。

關山大隊鹿野小隊長林有智說，再重也要救，但本來計畫揹負，當時卻因當事人太重，只好改為綁在當事人身上用拖的，後面再安排專人推，「以前本來1小時左右就完成，這次花了4個多小時」。

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