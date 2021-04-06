這樣省錢！空地搭棚居檢 鄰居好怕「疫」外

台中市北區一名從大陸返台的男子，利用車庫搭帳篷，居家檢疫住四天三夜。（圖：北區公所提供）

台中市41歲男子上月30日從中國 大陸返台，依規定要自我隔離，但他為省錢，沒住防疫旅館 ，在老家空地上搭簡易棚獨住；鄰居憂心成防疫破口而檢舉，中市府察看後安排他住進防疫旅館。

這處空地原是老舊矮房，有門牌號碼，男子登記的居家檢疫住址就是該處，因此市府衛生、民政單位未察覺不對勁，直至鄰居檢舉，市府才發現男子「獨居」棚子居家檢疫。

北區區長柯宏黛表示，男子在棚內住了4天3夜，每天由妻子送三餐，雖沒洗手間，但排洩物都收集在桶子內交給妻子處理；男子居住場所符合「一人一戶」原則，未與其他家人同住，所以未開罰。

據了解，男子最主要是想省下防疫所費用，經區公所人員解釋，市府防疫替代所1天約2000元，市府補助1000元，里幹事已於4月3日安排男子入住居家檢替代所，環保局清潔大隊立即清洗、消毒環境。

鄰居指出，男子家人利用原來空地上鐵皮車庫掛帆布，與外界隔著鐵絲架，但排汙廢水的味道令人難忍，也讓鄰居擔心造成防疫破口；鄰居說，男子一家從祖母時就住該處，矮舊房子拆除後，遲未重建而變成空地，該處位在北區市中心，價值不菲。