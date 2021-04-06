保險套空盒也拿…與丁允恭不倫 女記者「抄家」偷前男友

何姓女記者早前指控總統府前發言人丁允恭始亂終棄，之後侵入住宅竊盜遭判刑。（視頻截圖）

總統府前發言人丁允恭與何姓女記者不倫，被職務法庭判撤職；事件女主角何女與勞姓男子交往，不滿對方提分手，帶鎖匠闖入勞的住處，以幾近「抄家」規模偷走90件物品，台北地院審理，依侵入住宅竊盜罪判何女有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。

據了解，何女起初不認罪，指對方想分手避不見面，事前藉故讓她交出同居處鑰匙，並讓媽媽說他病了、計畫搬離。法院開庭時，何女與檢察官展開認罪協商，由公訴檢察官聲請案件改依協商程序判決。

依判決書，何女竊盜的物品琳瑯滿目，包括銀行文件、保單、扣繳憑單、畢業證書副本、履歷表副本、護照照片光碟、馬拉松比賽照片光碟、筆記本、名片與名片盒、手機 iPhone 5與盒子、手機iPhone6與盒子、手機iPhoneXs與盒子、貼在牆上環島騎摩托車被拍超速的照片。

何女偷竊勞的所有物，另有Dyson吹風機、Panasonic吹風機，以及男戒、女戒等，連拖鞋、開瓶器、鑰匙圈、保險 套空盒子、潤滑液都不放過。

判決指出，何女與勞姓男子原是男女朋友，因故分手，何女於2019年9月12日趁勞不在家時，聘僱鎖匠至勞的住處開鎖偷竊，勞報案，何女被起訴。