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他稱炮友 她控性侵…家防官發保護令 卻爬上人妻的床

記者林昭彰／新北6日電
黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。(記者林昭彰／翻攝)
黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。(記者林昭彰／翻攝)

新北市黃姓警員去年在三重警分局擔任家庭暴力防治官時，結識申請保護令的已婚女護理師，雙方發展超友誼，多次發生性行為，黃後來發現女方還有其他性伴侶，兩人發生激烈爭吵，上月兩人再發生性行為後，女方提告性侵，事件曝光，警方將黃記過二次調職，依妨害性自主罪送辦。

33歲黃姓警員2008年警專畢業即分發到三重警分局，原在派出所服務，後來考取家防官，前年10月調任防治組，從警13年，有一名穩定交往中的女友。

該護理師32歲，去年年初打離婚官司時，與丈夫分居，但同時與其他對象有感情糾紛，向三重警分局申請保護令。

警方調查，去年4月間，黃男因核發保護令認識對方，兩人偷偷來往，當時護理師仍有婚姻關係，兩人從去年5、6月起，多次在女方租屋處發生性行為，這段畸戀持續超過半年。

據了解雙方並未認定彼此交往，只是炮友關係，但黃男上個月在女方租屋處意外發現她還有其他性伴侶，醋勁大發激烈爭吵。第二天上午黃男又到女方住處，再為此事爭執，之後發生性行為。

後來女方到三重警分局投訴，指控黃男前一天違反她的意願，強迫發生性行為，涉嫌妨害性自主，後來又向婦幼隊報案提告性侵。警方啟動內部調查，黃男承認與對方發生多次性行為，但強調都是合意，未違反對方意願。

警方查出女方今年2月才完成離婚程序，兩人之前發生性行為時女方仍是有夫之婦，認定黃涉及不正常男女交往，依違反紀律記過二次、提列教育輔導對象，並調離三重警分局不得再擔任家防官，妨害性自主罪嫌部分函送新北地檢署偵辦。

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