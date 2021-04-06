我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

女主播戀藍營帥黨工 闖他家才知當小三 當場對質崩潰大哭

記者周志豪、林怡秀／台北6日電
中天主播鄭亦真（前）自曝遭藍恭唯劈腿。(取材自臉書)
中天主播鄭亦真（前）自曝遭藍恭唯劈腿。(取材自臉書)

去年因邊播報邊吃漢堡而受封「漢堡主播」的中天主播鄭亦真，傳出和被譽為「國民黨霍建華」的內湖區黨部副主委藍恭唯交往，但她昨晚突然在臉書PO文，自曝無意間竟當了小三，還和藍的女友當面對質，才發現藍早有交往半年的女友，讓她忍不住崩潰大哭。

藍恭唯因外型被譽為「國民黨霍建華」，過去曾與台北市議員鍾沛君交往，之後布局參選港湖區市議員時，還因曾在立委蔣萬安輔選團隊短暫任職，自打「蔣萬安子弟兵」旗號引發黨內質疑，之後轉爭取國民黨智庫副董連勝文支持。

鄭亦真說，她和藍恭唯被媒體偷拍，她本想順勢公開兩人交往好消息，沒想到她打給藍恭唯想和對方討論，但找了一個下午都找不到人，她乾脆到藍恭唯的住處，卻意外發現藍的正宮女友就在他家。

正牌女友看到鄭亦真的出現很傻眼，並告訴鄭亦真兩人已在一起半年，還問她「現在是什麼狀況」，鄭亦真當下哭紅雙眼，也向藍的女友道歉，表示不知自己介入他人感情。

ETtoday報導，藍恭唯與正宮交往已經半年，也從來不知道鄭亦真的存在。鄭亦真則回憶，在與藍恭唯交往的一個半月中，確實覺得對方有點奇怪，只是沒有確切事證揭穿。人在對質現場崩潰大哭的鄭亦真，正宮反而安慰她，倒是藍恭唯毫無悔意，也對兩名女子沒有任何表示。

本報系聯合報報導，鄭亦真表示，和藍恭唯是在一個多月前的餐敘上認識，藍恭唯向她表明自己是單身，而28歲的藍恭唯足足小她10歲，她說如今回想起來，藍恭唯的行徑其實都有很多可疑之處，她嘆若不是接到媒體電話跑到藍恭唯家，恐怕自己一直都被蒙在鼓裡。

她表示自己和對方女友都是受害者，她認為自己不該選擇沉默，因此決定公開藍恭唯的渣男行徑，自己也會在工作崗位上繼續努力。

鄭亦真7年前曾親吻話題人物吳憶樺，成為民眾茶餘飯後的話題；鄭亦真當時任職中天國際中心記者，被派到巴西採訪台巴混血吳憶樺，長時間貼身採訪下雙方越來越熟悉；之後吳憶樺到台灣約女方到餐廳聚會，想不到被路過民眾拍下兩人當眾激情吻，引發軒然大波。

國民黨 連勝文 臉書

上一則

建邊坡告警延宕2年 台鐵稱：為提升準確率

下一則

太魯閣號事故／可敬司機！最後4秒拚命鳴笛踩煞車

延伸閱讀

中天「漢堡主播」誤當小三 現場對質傻眼爆哭

中天「漢堡主播」誤當小三 現場對質傻眼爆哭
錯過上一班車 1家4口僅母獨活

錯過上一班車 1家4口僅母獨活
太魯閣事故／體大生返鄉喪命 女友慟：「愛你」成遺言

太魯閣事故／體大生返鄉喪命 女友慟：「愛你」成遺言
62歲「東方不敗」戀上41年前女同學 疫情後要脫單

62歲「東方不敗」戀上41年前女同學 疫情後要脫單

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
台鐵人員試圖切斷車廂連結處。(記者蔡翼謙／翻攝)

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

2021-04-02 22:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝