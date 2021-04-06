女主播戀藍營帥黨工 闖他家才知當小三 當場對質崩潰大哭

中天主播鄭亦真（前）自曝遭藍恭唯劈腿。(取材自臉書)

去年因邊播報邊吃漢堡而受封「漢堡主播」的中天主播鄭亦真，傳出和被譽為「國民黨 霍建華」的內湖區黨部副主委藍恭唯交往，但她昨晚突然在臉書 PO文，自曝無意間竟當了小三，還和藍的女友當面對質，才發現藍早有交往半年的女友，讓她忍不住崩潰大哭。

藍恭唯因外型被譽為「國民黨霍建華」，過去曾與台北市議員鍾沛君交往，之後布局參選港湖區市議員時，還因曾在立委蔣萬安輔選團隊短暫任職，自打「蔣萬安子弟兵」旗號引發黨內質疑，之後轉爭取國民黨智庫副董連勝文 支持。

鄭亦真說，她和藍恭唯被媒體偷拍，她本想順勢公開兩人交往好消息，沒想到她打給藍恭唯想和對方討論，但找了一個下午都找不到人，她乾脆到藍恭唯的住處，卻意外發現藍的正宮女友就在他家。

正牌女友看到鄭亦真的出現很傻眼，並告訴鄭亦真兩人已在一起半年，還問她「現在是什麼狀況」，鄭亦真當下哭紅雙眼，也向藍的女友道歉，表示不知自己介入他人感情。

ETtoday報導，藍恭唯與正宮交往已經半年，也從來不知道鄭亦真的存在。鄭亦真則回憶，在與藍恭唯交往的一個半月中，確實覺得對方有點奇怪，只是沒有確切事證揭穿。人在對質現場崩潰大哭的鄭亦真，正宮反而安慰她，倒是藍恭唯毫無悔意，也對兩名女子沒有任何表示。

本報系聯合報報導，鄭亦真表示，和藍恭唯是在一個多月前的餐敘上認識，藍恭唯向她表明自己是單身，而28歲的藍恭唯足足小她10歲，她說如今回想起來，藍恭唯的行徑其實都有很多可疑之處，她嘆若不是接到媒體電話跑到藍恭唯家，恐怕自己一直都被蒙在鼓裡。

她表示自己和對方女友都是受害者，她認為自己不該選擇沉默，因此決定公開藍恭唯的渣男行徑，自己也會在工作崗位上繼續努力。

鄭亦真7年前曾親吻話題人物吳憶樺，成為民眾茶餘飯後的話題；鄭亦真當時任職中天國際中心記者，被派到巴西採訪台巴混血吳憶樺，長時間貼身採訪下雙方越來越熟悉；之後吳憶樺到台灣約女方到餐廳聚會，想不到被路過民眾拍下兩人當眾激情吻，引發軒然大波。