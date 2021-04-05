警員劈腿偷吃已婚護理師 鬧翻挨告性侵

黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。(記者林昭彰／翻攝)

新北市黃姓警員去年在三重警分局擔任家庭暴力防治官時，因業務結識申請保護令的已婚女護理師，2人發展成砲友多次發生性行為，後來鬧翻，女方提告性侵 ，黃姓警員因此被記2大過調職、函送地檢署偵辦。

據了解，32歲護理師去年年初仍在打離婚官司、與丈夫分居中，同時另與其他對象鬧糾紛，4月間向三重警分局申請保護令，由33歲的防治組黃姓家防官受理核發，雙方因而認識。

後來黃姓警員並未避嫌，瞞著穩定交往中的女友，與仍有婚姻關係的護理師，從去年5、6月起，多次在女方租屋處發生性行為。直到上個月11日在女方租租屋處，黃姓警員發現女方另有其他性伴侶，竟大發醋勁激烈爭吵。

12日黃男重返女方住處，再為此事爭執，後來卻發生性行為。13日女方即到三重警分局投訴，指控黃男違反她的意願涉嫌妨害性自主，後來又向其他單位提告性侵。

警方啟動內部調查，黃男承認多次發生性行為，但主張每次都是合意，從未違反對方意願。但是警方查出，女方今年2月才完成離婚程序，黃姓警員之前與她發生性行為時，她仍有婚姻關係，因此以違反內部規定為由，於3月15日核記大過2次、提列教育 輔導對象，調離三重警分局並調整職務不得擔任家防官。涉嫌妨害性自主則於3月16日，函送新北地方檢察署偵辦。