酒吧搭訕女大生被拒絕 醉警狂噴他們辣椒水

警方察問涉嫌朝人噴辣椒水的周姓男子。（記者林保光／翻攝）

高雄市警苓雅分局周姓警員昨天在酒吧喝醉酒，搭訕鄰桌兩名女大學生不成，雙方離開酒吧後又相遇，周男質問二女「是哪家經紀公司的？」引起二女及同伴不悅，雙方發生爭執，周男竟朝對方狂噴辣椒水，造成四人痛苦難當；警方查出周是現職警員，除依傷害罪送辦，並記一大過重懲。

周男（40歲）在苓雅警分局成功路派出所服務5年，今年3月訓練時腰部受傷請假多日，3月底銷假上班，昨天他與朋友一起到高雄市前金區某商旅附設酒吧喝酒，碰見鄰桌王姓（23歲）、吳姓（24歲）兩名女大生，旁邊還有許姓、張姓兩名男友。

當時周男喝醉，沒顧及王、吳兩女有男性同伴在場，插話搭訕兩女，問對方是哪家經紀公司小姐？但兩女與兩同伴不理會周男。

周男與朋友離開酒吧後，獨自在商旅旁的巷子口等計程車，又遇見王等四人要離去，再問兩女是「哪家經紀公司的小姐？」引起對方不滿，雙方在巷口吵架，周男拿出辣椒水涉嫌狂噴許、張兩男，王、吳兩女也受波及，路人立即報警。

警方趕抵時，許、張被噴得一把鼻涕、一把眼淚，員警將雙方全帶回調查，四名男女提告周男涉及傷害；周男當時醉酒未接受詢問，直到昨天上午員警才發覺周男竟是現職警員，通報苓雅分局協助調查。

苓雅分局督察組確認周男身分，馬上簽報記過二次，苓雅警分局長認為周男影響警譽情節重大，決定從重議處，處分一大過，列為教育 輔導對象。