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7旬婦失蹤陳屍水塔 鄰居喝屍水逾月嚇壞

記者王駿杰／新竹2日電
廠商清洗地下室水塔，當工人將水塔內的水抽至剩下30公分時，赫然發現林女的頭與手漂在水面，已死亡多時。(記者王駿杰／翻攝)
廠商清洗地下室水塔，當工人將水塔內的水抽至剩下30公分時，赫然發現林女的頭與手漂在水面，已死亡多時。(記者王駿杰／翻攝)

70歲林姓女子今年農曆年初三（2月14日）不明原因離家，丈夫遍尋不著，向警方報失蹤，直到上月26日同棟住戶反應自來水的味道怪異，安排廠商清洗地下室水塔，當工人將水塔內的水抽至剩下30公分時，赫然發現林女的頭與手漂在水面，已死亡多時，等同於全棟3戶人家一個半月以來都飲用屍水，讓住戶嚇壞。

據悉，林女生前有簽六合彩、大家樂習慣，在外欠款且有白內障，身體健康每下愈況，生前不斷服藥，她曾告訴丈夫自己死後就將骨灰倒向大海，也詢問丈夫自己若失蹤該會怎麼辦。

林女丈夫告訴警方，2月13日還看到林女在家睡覺，不料隔日就離家失蹤。林女生前未與人有糾紛，感情狀況也正常。2月26日已有同棟住戶發現自來水有怪味，他曾與住戶一起查看，當時並未發現異狀，直到一個月後住戶反映水實在太臭，才安排廠商清洗水塔。

林女丈夫說，林女失蹤後，在家中並未找到遺書，現場水塔蓋未上鎖，只有一個隔板將其蓋住，經觀察林女身上無外傷，因此對死因無意見。

水塔工人指出，他3月26日上午到場清洗水塔，赫然發現一名女子陳屍於水塔中，趕緊告訴住戶，並向警方報案。經初步觀察，水塔的蓋子沒有遭破壞的痕跡，徒手就可打開。

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