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女律師11歲遭父遺棄告不成 住老人院還得養他一輩子

記者王宏舜／台北1日電
洪姓女律師11歲時父親因躲債遺棄子女，2017年時，洪女卻接到新北市政府社會局通知，告知多年沒音訊的父親被安置在老人長期照顧中心，安置費用每月1萬8000元台幣，要求三個孩子和同父異母的弟弟扶養。示意圖，與新聞人物無關。(本報資料照片)
洪姓女律師11歲時父親因躲債遺棄子女，2017年時，洪女卻接到新北市政府社會局通知，告知多年沒音訊的父親被安置在老人長期照顧中心，安置費用每月1萬8000元台幣，要求三個孩子和同父異母的弟弟扶養。示意圖，與新聞人物無關。(本報資料照片)

洪姓女律師3歲喪母，國小五年級時欠債的父親「落跑」，連她的撲滿也被捲走，自此人間蒸發。洪女和姊姊、哥哥投靠阿姨與外婆，她長大後考上律師，控告父親遺棄，台灣高等法院認為她21年前遭遺棄，但前年才提告，追訴時效已完成，判免訴。洪父年邁後被安置在新北市政府社會局，新北地院還裁定洪女每月要給他6000元(台幣，下同)扶養費。

洪姓女律師原本與雙親、哥哥和姊姊同住台中大肚，母親在她未滿3歲時就生病過世，詎料2000年時父親（65歲）為了躲債，把家中值錢的家電等物品搬光光，連她存錢的撲滿也帶走。

洪女和哥哥當時只能靠著就讀高二、半工半讀的姊姊深夜下班帶東西給他們吃，父親離家沒幾天，就有人上門討債，三姊弟連夜搬家，跑到新北中和投靠阿姨和當時已78歲的外婆。

靠著用功念書，洪女考上台大法律系，也當上律師。2017年時，洪女卻接到新北市政府社會局通知，告知多年沒音訊的父親被安置在老人長期照顧中心，安置費用每月1萬8000元，要求三個孩子和同父異母的弟弟扶養。

「我有兩個兒子、兩個女兒，一個人可以給我2000或3000元，但現在都沒有人拿錢給我。四名子女都沒來看我。」洪父表示曾經養過女律師，而他以前打工的錢只夠吃飯。女律師主張免除扶養義務，新北地院家事法庭認為她還沒被遺棄前，父親並非毫無貢獻，未達到民法第1118條之1第2項「情節重大」程度，裁定扶養義務減輕為每月6000元。

女律師抗告，主張小學五年級以前是住大肚鄉下，20年前物價生活水平遠低於都市，讀公立國小的花費有限，她後來到中和投靠外婆，高中、大學的費用是數十倍於國小時期，父親沒出過半毛錢，原裁定不公平。但新北地院合議庭認為女律師是四個孩子中「最優秀的」，以後當律師的收入可望豐盈，要她承擔更多責任，2018年駁回抗告確定。

洪姓女律師翌年控父親遺棄，洪父遭起訴但一審無罪。檢察官上訴，高等法院認為洪女被拋棄時不到12歲，長姊也才17歲，認定洪父犯遺棄罪；不過依修正前的刑法追訴權時效規定，本案已罹於10年追訴權時效期間，高院雖撤銷一審無罪判決，但諭知免訴。

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