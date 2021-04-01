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疑男友劈腿 剪命根子沖馬桶 行凶女馬上去自首

記者林宛諭、林敬家╱彰化1日電

已取得台灣籍的40歲馮姓越南女子，懷疑52歲黃姓同居男友與他人曖昧，前晚下藥迷昏黃男，剪斷命根子丟進馬桶沖掉，隨即到派出所自首；員警趕到現場，黃剛痛醒下樓，送醫救治無生命危險，但生殖器已找不回。警詢後將馮女依重傷害罪嫌移送，檢方責付在台親屬，限制出境出海。

彰化基督教醫院副院長周志中說，黃男生殖器只剩約1.5公分，未來或許仍有勃起功能，但因長度不足，行房會有困難，後續須由整形外科評估人工陰莖重建手術。  

警方調查，黃男經營神壇，與馮女同居住在神壇樓上，兩人都曾離婚，馮女已取得台灣籍，一年多前認識；最近因黃男疑似和其他女子有曖昧關係，兩人多次發生爭吵。

前晚，馮女煮一碗泡麵給黃男吃，暗中摻入安眠藥；深夜11時許，黃男陷入昏睡，馮女持剪刀剪斷黃男生殖器，直接丟進馬桶沖掉，隨後把剪刀放在臉盆上，跑到轄區派出所自首。

員警據報趕到兩人同居處察看，黃男剛痛醒下樓，袴下和拖鞋明顯沾滿血，警方立即將他送醫急救，隨後進屋只見浴室和臥房血跡斑斑，已找不到黃的命根子。

周志中說，生產疼痛指數若是十分，生殖器截斷約六分疼痛，黃男送到醫院時有截斷傷、大出血，相當疼痛；由於沒生殖器殘肢，現在排尿呈噴射狀，後續整形手術評估治療。

越南籍馮姓女子（中）涉嫌剪斷男友生殖器，被依重傷害罪嫌移送法辦。（圖：民眾提供）
越南籍馮姓女子（中）涉嫌剪斷男友生殖器，被依重傷害罪嫌移送法辦。（圖：民眾提供）

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