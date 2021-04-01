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偷國家隊口罩 中校判刑10年多

記者王聖藜／台北1日電
國防部後備指揮部中校李志交竊取「口罩國家隊」工廠生產的口罩，遭台北地院判刑10年2月。圖為口罩示意圖。(本報資料照片)
國防部後備指揮部中校李志交竊取「口罩國家隊」工廠生產的口罩，遭台北地院判刑10年2月。圖為口罩示意圖。(本報資料照片)

國防部後備指揮部中校李志交去年督導新北市廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，找上士張政陽偷1500枚口罩、賣友人，被依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴，台北地院昨天判李有期徒刑10年2月，褫奪公權5年，扣案口罩900枚沒收。

張政陽依贓物罪嫌起訴，法官改依貪汙論罪判有期徒刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，提供100小時義務勞務，褫奪公權2年。全案可上訴。

去年2月，李志交調派廣鉞淂負責督導口罩產銷，找前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽到工廠，請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。

檢調指控，李志交、張政陽2020年2月23日、24日共偷走1500枚醫療用口罩，1000枚分3箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人；合議庭認定，李志交侵占口罩共900枚，送給張政陽200枚。

開庭時，檢察官主張，李志交去年2月犯罪，值新冠肺炎疫情爆發初期，口罩價值連城、是無價之寶，李趁機徇私，惡性重大，合議庭同意檢察官看法，認為在防疫物資需求緊張時，李卻監守自盜，決定重懲。

合議庭認為，中央流行疫情指揮中心去年1月31日公告徵用全國醫用、外科口罩，國軍2月18日進駐口罩工廠，由國家高度挹注、全力生產的口罩，算公有財物。

判決說，李志交投資虧損，利用勤務機會將口罩變現，考量犯罪動機、態度，依法量刑。

疫情 投資 國防部

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