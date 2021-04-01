台版無間道 調查官涉勾結毒梟 私人金庫搜出5000萬

徐宿良（右）與妻子李翠萍。（取材自臉書）

調查局去年爆出搞丟6.5公斤毒郵包安非他命，檢調追查四個月，前天聲請航基站前機動組長徐宿良和妻子李翠萍羈押禁見獲准，在私人「金庫」、帳戶搜到的資產價值約5000萬（台幣，下同，約176萬美元），懷疑徐與毒梟掛鉤，恐還涉及洩漏毒品 情資交換利益，猶如台版無間道。桃園地檢署、調查局昨均以「偵查不公開」為由封口。

為偵辦調查局毒品消失案，檢調3月29日至徐的住處等四個地點搜索，傳喚徐妻舅、妻舅前妻應訊，除當場查扣相關帳戶、現金，還有包括勞力士名表、名牌包及進口車等，由於相關資產顯然與徐姓調查官收入不相當，且對金錢來源說詞不一，檢方以涉嫌重罪、且有串證之虞向法院聲押禁見徐宿良夫妻獲准，另兩證人訊後請回。

辦案人員形容「徐宿良真的很有錢」，包含祕密金庫、家中所有的名牌包、名車，以一名調查官薪水根本不可能賺這麼多；徐早年積欠卡債多次遭法院強制執行，檢調懷疑徐熟知毒品圈，長期和毒梟聯繫，背後恐不單單交付毒品，懷疑涉及緝毒情資利益交換；販毒集團角色、身分正溯源追查。

據了解，徐過去財務狀況不佳，還曾積欠卡債，如今家中卻有數百萬現金、金表及名牌包，且對重要環節交代不清，辯稱財產來自岳父母贈與，供詞與妻子矛盾，檢方不採信，依貪汙治罪條例六之一條財產來源不明罪聲押兩人。

檢方昨指出，現有證據僅能證明徐宿良夫妻財產來源不明，至於是否和毒梟掛鉤、如何獲利，犯罪時間等還不明朗。對於案情細節，桃檢、調查局昨都以偵查不公開為由拒絕說明，只請外界「勿做揣測」。

全案緣起於調查局航業調查處基隆站2019年3月，報請桃檢指揮偵辦一起毒郵包案，檢察官兩次「函催」辦案單位移送案卷，航基站都回覆毒品還在「送驗中」，最後竟是「搞丟」了6.5公斤毒品，遺失近一年，調查局長呂文忠才得知，震怒下令調查。