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調局搞丟毒品揪出內鬼 前組長涉嫌與毒梟掛鉤

記者張宏業、曾健祐／台北31日電
調查局6.5公斤安非他命毒品遺失案有重大進展，檢調在航基站前機動組長徐宿良祕密金庫搜出5000萬台幣現金和大批名表，懷疑他勾結毒梟盜走毒品轉賣。圖為當初破案記者會。(本報資料照片)
調查局6.5公斤安非他命毒品遺失案有重大進展，檢調在航基站前機動組長徐宿良祕密金庫搜出5000萬台幣現金和大批名表，懷疑他勾結毒梟盜走毒品轉賣。圖為當初破案記者會。(本報資料照片)

調查局去年爆出搞丟6.5公斤毒郵包安非他命，案情有重大突破。北機站經過4個月的清查後，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內鬼與毒梟掛鉤，長期利用職務將毒品交給販毒集團，前天赴徐位於第3處的「金庫」搜索，查扣逾5000萬(台幣，下同)現金、數十支勞力士名表及上百個名牌包，懷疑都是販毒不法所得。

調查局帶回徐宿良與女友李翠萍詢問後，桃園地檢署認為兩人涉犯重罪，有串滅證之虞，聲押禁見，法院昨天裁定收押。

據了解，徐宿良是調查班31期，早年在台北縣站（現為新北市調查處）服務，但他長期財務狀況不佳，以往還曾因債務糾紛被記過；由於他長期負責緝毒工作，對販毒圈子熟識，檢調懷疑他為了錢鋌而走險，涉利用辦公處所監控漏洞，長期將扣押毒品物證交付毒販換取報酬，猶如「超完美販毒管道」。

知情人士說，徐宿良的「秘密金庫」地點隱密，只有他女友李翠萍知情，北機站搜索時，在現場查扣超過5000萬元現金，光是數錢都數到手軟，還借了點鈔機清點，現場還有「綠水鬼」等價值不菲勞力士表、LV等名牌包，懷疑這些奢侈品是販毒後拿來洗錢之用。

調查局航業調查處基隆站2019年3月間，報請桃園地檢署指揮偵辦一起毒郵包案，檢察官兩次「函催」辦案單位移送案卷，但航基站都回覆毒品還在「送驗中」，最後竟是「搞丟」了其中6.5公斤毒品，遺失將近一年仍下落不明，局長呂文忠為此接受立委質詢。

調查局當時下令徹查，展開大規模約談時任航基站副主任林聖智、航業處基隆站機動組長徐宿良、航基站毒品案承辦人詹孟霖，及負責運送毒品的調查官鄭翊，對4人採檢尿液移送桃檢偵辦，由肅貪兼重大組檢察官葉益發指揮，訊後命4人5萬至10萬元交保。

據了解，檢調起初認定4名調查官涉持有毒品、偽造文書，但近日掌握關鍵證據，徐宿良長期財務狀況不佳，過去甚至因債務問題遭法院強制執行，又深知站內保管毒品程序鬆散，不排除徐利用職權將扣案毒品私藏轉賣。

檢調懷疑徐宿良長期和毒梟勾結，在調查局中擔任內鬼角色，為賺錢當起運毒橋梁，前天搜索徐宿良與李翠萍處所。檢方將徐宿良及李翠萍列被告，偵訊至昨天凌晨4點多將兩人列貪汙案被告聲押，法官蔡政佑昨天下午開庭，認定徐、李涉嫌重大，裁定收押禁見。

毒品遺失案爆發後，首波有4名官員遭降調，分別是航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北處專門委員。

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