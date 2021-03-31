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偷拍女法官LINE對話 法官恐撤職

台灣新聞組／台北31日電
桃園地方法院法官蔡政佑。（本報資料照片）
桃園地方法院法官蔡政佑。（本報資料照片）

桃園地方法院法官蔡政佑誤以為同辦公室曾姓女法官婚外情，用手機偷拍曾女電腦裡與巫姓男友對話及照片，向院長邱瑞祥檢舉，事後才知誤會一場，檢方依二個妨害秘密罪嫌起訴，桃園地院明天宣判。不過，法官評鑑委員會昨天決議，蔡政佑由司法院送職務法庭審理，建議撤職。

法評會指出，蔡政佑以手機偷拍曾女電腦螢幕，取得曾女非公開LINE對話，院長依職權調查已有結果，蔡政佑無自為調查必要，更沒自行蒐證權限，卻再次藉職務之便任意瀏覽曾女與他人對話訊息，拍攝20多張照片，嚴重侵害曾女秘密通訊、隱私權利，行為難謂符合法官公正、中立、正直要求。

法評會認為，蔡政佑行為違反法官倫理規範「不得有損及人民對於司法信賴之行為」、「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」等規定。

蔡政佑未能謹慎自持，侵害他人隱私權甚鉅，有損法官職位尊嚴及職務信任，嚴重損及人民對司法信賴，破壞司法威信，情節重大，有懲戒必要；審酌蔡的行為應予嚴懲，因此決議報由司法院移送職務法庭審理，並建議撤職。

蔡政佑和曾女原同一辦公室，蔡介紹巫姓友人給曾女認識，不清楚二人後來交往；去年5月25日下午2點多，蔡獨自在辦公室，發現曾女電腦跳出LINE視窗，是巫姓男子傳送訊息，稱她「老婆」。

蔡當時以為曾女、巫男各有配偶，感到震驚，無正當理由偷看電腦裡的LINE對話，並拿手機翻拍男子傳照片給曾、彼此對話訊息，當晚告知法院院長邱瑞祥。

邱約談曾女，曾女才驚覺被偷拍，告知邱目前無婚姻關係，與巫男非婚外情；她為了追查，在辦公室電腦架設微形攝影機，去年6月17日下午4點多，拍到蔡再偷拍她電腦訊息，對蔡提告妨害秘密。

手機 LINE 隱私

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