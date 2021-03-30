高中生廁所做愛遭偷拍 警偵辦牛步挨批

台南一所高中發生偷拍同學在廁所做愛事件，案件經四個多月偵辦仍無進展。圖為示意圖。 (本報資料照片)

台南一名高三男學生去年11月2日晚間帶他校高二年女生到學校圖書館晚自習，兩人在男廁發生親密關係，遭多名男學生偷窺拍攝影 片，並上網分享。女學生和家屬提告，案件四個多月偵辦無進展，偷拍影片下落不明；消息昨天曝光，校方緊急提供三名涉案學生身分，警方著手追查。

案發三天女學生就已經報案，警方和校方昨天仍互踢皮球，引發議論。法界人士認為，偷拍影片未第一時間查扣，恐已散布轉傳，對女學生傷害很大；妨害秘密屬告訴乃論罪，此案件並不複雜，警方受理四個月還查不清楚偷拍者，難辭其咎。

據了解，兩名學生當時情不自禁，溜到男廁發生關係，有男同學上廁所聽到呻吟，招來其他男學生一起偷窺，並拍攝兩人親密影片，連夜分享給其他學生及高中內部學生網路，引起騷動。

女方學校教官輾轉得知，截圖告知家屬，女學生去年11月5日由家長陪同報案，提告妨害秘密。

警方說，報案當日校方已下架學生網站影片，因學校只提供校園內監視器畫面，晚上畫面不清楚，難以辨識。

警方解釋，警察 要到學校辦案需經校方同意，監視畫面會同校方日間部教官過濾，無法確認身分，因案發時間為夜間，懷疑是夜間部學生，請夜間部教官再協助辨識。

學校則說已完成性平事件調查，呈報教育部 ，結果不能對外透露；學校管的是學生獎懲，是否涉及刑事無法介入，如警方向學校調資料，會配合調查。

外傳學校因涉案學生參加學測，擔心影響學生成績為由才遲未提供警方偷拍者名單，校方否認。

昨晚校方緊急提供三名疑似涉案學生身分，均為日間部三年級學生，待警方通知到案說明。