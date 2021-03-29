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高中情侶廁所「四腳獸」遭偷拍 校方涉隱匿偷拍學生

記者黃宣翰／台北29日電
台南市某高中男學生和女友在學校廁所發生親蜜關係，竟遭同學涉嫌偷拍。 (示意圖/ingimage)
台南市某高中男學生和女友在學校廁所發生親蜜關係，竟遭同學涉嫌偷拍。 (示意圖/ingimage)

台南市一名高三男學生和他校高二女生，在學校廁所「嘿咻」，數名學生從隔間偷拍，女學生事後得知，由家長陪同提告涉及妨害秘密，但校方迄今四個月，未提供偷拍者名單。警方今天說，案發後即請校方提供該監視器畫面，經教官共同會勘影片，仍無法確認涉案學生身分，已聯繫夜間部教官協助辨識偷拍學生身分後，會通知到案查明後函送南檢署偵辦。

據了解，去年11月2日晚間，高中三年級男學生帶著高職二年級女學生到高中圖書館晚自習，兩人溜到男廁發生親密關係，男學生的同學上廁所時聽到女方呻吟聲，竟招呼其他男學生，在廁所拍攝兩人親密過程的影片，連夜分享給其他學生及高中的內部學生網路，引起一陣騷動。

女方就讀學校教官輾轉得知，截圖告知家屬、向警方提告妨害秘密。高中校方依規定召開性平會，以涉案學生參加學測，擔心影響學生成績為由，事發迄今4個多月還沒有提供警方偷拍者名單，引起議論。

台南市警一分局說，案發當天經校方提供該案畫面，確認數名學生持手機偷拍影像，經學校日間部教官共同會勘影片，仍無法確認涉案學生身分，由於案發時間為夜間時段，不排除係該校夜間部學生，警方已聯繫該校夜間部教官協助辨識偷拍之學生身分，本案俟確定學生身分後，將通知到案後移送臺南地檢署偵辦。

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