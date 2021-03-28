我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

又見船隻卡港、貨櫃堵路？ 長榮：傳聞不實

台灣新聞組／台北28日電
大陸微博瘋傳一張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。 （取材自微博）
大陸微博瘋傳一張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。 （取材自微博）

長榮海運長賜輪擱淺蘇伊士運河事故未歇，長榮另艘貨櫃輪昨天在台北港遭撞煙囪變形。台北港說，裝卸貨櫃過程中不慎碰撞，但未影響航行與進出，船已駛離。此外，大陸微博昨天也瘋傳一張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。

昨天上午傳出長榮一艘貨櫃輪EVER Gentle（長雅輪）在台北港意外遭撞導致煙囪變形。台北港表示，經了解，上午長雅輪在裝卸貨櫃時，因起重機會根據貨櫃擺放位置移動，過程中不慎碰撞煙囪造成凹痕，並不影響航行和其他船隻進出；完成裝卸後，船已於下午2時許駛離台北港，開往下一個停靠點。

無獨有偶，大陸微博昨天也傳出載著長榮貨櫃的卡車發生事故，從微博上傳的監視器影片畫面中可見，事發時間為昨天上午9時55分左右，整輛卡車橫著停放在高速公路上，後方也因為車禍造成嚴重阻塞，而據監視器右上方的路段顯示，事故地點應該是位於長春-深圳高速公路（代號G25）的南京路段，一輛紅色車頭的卡車載著「EVERGREEN」綠色貨櫃，疑似撞到一旁的自小客車後，才因此造成交通堵塞。

許多網友笑說長榮「卡完海改卡陸」，不過也有留言認為，車禍其實根本與長榮無關，問題應該在駕駛本身，不要看到長榮就大驚小怪，真正出問題的是卡車駕駛才對。

針對網路傳言，長榮表示，並不是如網路說的這樣，經查長榮海運在大陸地區並無經營拖車業務；當地內陸運輸皆由貨主自行指派拖車公司運送，長榮只負責海上運輸服務，陸地運輸則由貨主自行委託拖車公司進行，因此照片中的事故並非本公司的車輛，也無法證實該事故是否屬實。至於長雅輪EVER GENTLE於台北港作業時遭橋式機碰撞，但沒有網傳卡住台北港的情事。

長榮 微博 車禍

上一則

邊境解封承認陸製疫苗 指揮中心：認可不代表要採購

下一則

新聞評論／侵門踏戶的光風兩電 到底風光了誰

延伸閱讀

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
EVERGREEN又堵了？微博瘋傳：長榮貨櫃堵住高速路

EVERGREEN又堵了？微博瘋傳：長榮貨櫃堵住高速路
「與埃及洽談中」 美國願助長榮脫困蘇伊士運河

「與埃及洽談中」 美國願助長榮脫困蘇伊士運河

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)

骨科名醫偷吃女醫產子 被控逼妻離婚棄財產

2021-03-20 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」