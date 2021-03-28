又見船隻卡港、貨櫃堵路？ 長榮：傳聞不實

大陸微博瘋傳一張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。 （取材自微博）

長榮 海運長賜輪擱淺蘇伊士運河事故未歇，長榮另艘貨櫃輪昨天在台北港遭撞煙囪變形。台北港說，裝卸貨櫃過程中不慎碰撞，但未影響航行與進出，船已駛離。此外，大陸微博 昨天也瘋傳一張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。

昨天上午傳出長榮一艘貨櫃輪EVER Gentle（長雅輪）在台北港意外遭撞導致煙囪變形。台北港表示，經了解，上午長雅輪在裝卸貨櫃時，因起重機會根據貨櫃擺放位置移動，過程中不慎碰撞煙囪造成凹痕，並不影響航行和其他船隻進出；完成裝卸後，船已於下午2時許駛離台北港，開往下一個停靠點。

無獨有偶，大陸微博昨天也傳出載著長榮貨櫃的卡車發生事故，從微博上傳的監視器影片畫面中可見，事發時間為昨天上午9時55分左右，整輛卡車橫著停放在高速公路上，後方也因為車禍 造成嚴重阻塞，而據監視器右上方的路段顯示，事故地點應該是位於長春-深圳高速公路（代號G25）的南京路段，一輛紅色車頭的卡車載著「EVERGREEN」綠色貨櫃，疑似撞到一旁的自小客車後，才因此造成交通堵塞。

許多網友笑說長榮「卡完海改卡陸」，不過也有留言認為，車禍其實根本與長榮無關，問題應該在駕駛本身，不要看到長榮就大驚小怪，真正出問題的是卡車駕駛才對。

針對網路傳言，長榮表示，並不是如網路說的這樣，經查長榮海運在大陸地區並無經營拖車業務；當地內陸運輸皆由貨主自行指派拖車公司運送，長榮只負責海上運輸服務，陸地運輸則由貨主自行委託拖車公司進行，因此照片中的事故並非本公司的車輛，也無法證實該事故是否屬實。至於長雅輪EVER GENTLE於台北港作業時遭橋式機碰撞，但沒有網傳卡住台北港的情事。