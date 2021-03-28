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逼喝尿、吃蟑螂…桃園少觀所爆集體霸凌

記者曾健祐／桃園28日電
桃少觀所爆發集體霸凌，一名收容少年被逼喝尿、吃蟑螂，甚至遭牙刷性侵，檢方起訴詹姓男子等四人。（本報資料照片）
桃少觀所爆發集體霸凌，一名收容少年被逼喝尿、吃蟑螂，甚至遭牙刷性侵，檢方起訴詹姓男子等四人。（本報資料照片）

桃園少年觀護所爆發集體霸凌案。詹姓男子等四人不滿同房一名少年，竟在白飯摻洗碗精、洗面乳強逼他吃，還逼喝尿與吃蟑螂，又在他生殖器抹辣椒醬、潑熱水，甚至拿牙刷性侵，行徑令人髮指。少年連遭虐兩天向家人求助才讓案件曝光，檢方近日依加重強制性交等罪起訴詹等四人，建請法院依兒少法加重其刑。

檢警調查，詹男（21歲）、陳男（19歲）、彭男（21歲）及羅男（22歲）多次霸凌所內一名少年，去年5月9日在舍房內，將白飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏等物，羅男、詹男還在裡頭尿尿，要少年連同化學物、穢物全部吃下肚。

隔天眾人還不罷休，強灌少年吃下整鍋稀飯，陳男還尿在寶特瓶中，逼少年十秒內喝光，詹男則強迫少年拿辣椒醬塗在生殖器上，甚至潑熱水虐待。

少年傷痕累累後，詹男等人又想出凌虐招式，不但用牙刷插他肛門，又抽出口罩鼻梁壓條的鐵絲，沾墨水效仿刺青，狠刺進少年手指關節，晚上再強逼吃蟑螂，少年不堪凌虐向母親求助才讓此案曝光。

檢方偵訊時，帶頭的詹男稱有在白飯「加料」，但稱沒逼他吃，坦承用辣椒醬塗他生殖器，因對方喊痛才拿冷水降溫，否認用熱水潑，性侵部分則說僅在旁把風。

由於被害少年指證歷歷，加上同房其他人也目擊，驗傷也證實少年生殖器有破皮紅腫，並有監視器畫面佐證，檢方認定詹等人罪證明確。

性侵 霸凌

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