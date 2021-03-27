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「與埃及洽談中」 美國願助長榮脫困蘇伊士運河

台灣新聞組╱台北27日電
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。(美聯社)
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。(美聯社)

長榮海運「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河，中斷水道航運。白宮表示，正在密切觀察狀況，擔憂可能會對全球能源市場帶來影響，美國也向埃及方面表達願意提供協助。

400公尺長的長賜輪23日晚間擱淺，阻礙蘇伊士運河這條主要貿易航道的通行，導致上百艘船擠在運河兩端。救援專家警告，移動這艘巨輪可能需要數天到數周時間。

白宮發言人莎奇昨在例行記者會上被問到此事時表示，正在密切觀察情勢發展，了解埃及政府正在努力盡快將貨船移開，讓運河得以暢通。她表示，在與埃及的外交溝通中，美國向埃及政府表達願意提供協助，讓運河重新開放，美國正與埃及進行磋商，「對話仍在進行」。

在被問到美國是否擔心全球貿易影響時，莎奇表示，確實看到此一事件對能源市場的一些潛在影響，蘇伊士運河是石油雙向運輸的關鍵路線，這也是美國提供援助的原因之一。美國會持續監控市場狀況，並在必要時作出適當回應。

船東公司委派的荷蘭專業海事救助團隊SMIT Salvage也正努力協助長賜號脫困，母公司Boskalis執行長伯多斯基估計要「數天至數周」才能解救長賜號。而市場專家推估，在專業團隊接手後，長賜輪有機會二、三天內脫困。

美國 蘇伊士運河 白宮

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