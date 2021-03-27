男子左掌被炸剩食指 碎塊拼回大拇哥 警：爆炸疑點多

新北市五股一處住宅26日凌晨傳出爆炸巨響，陳姓男子左手被炸到只剩下食指，消防人員緊急送醫。（記者王長鼎╱翻攝）

新北市五股一棟社區大樓昨天發生離奇爆炸案，陳姓男子左手掌斷肢，五根手指斷了四指，僅食指剩皮帶骨，昨經緊急手術接回大拇指，但其餘三指因碎成十多塊，恐難以接回；警方在爆炸現場找到一些鋁質小碎片，採集送刑事局鑑定，目前無法確認是何種物品發生爆炸，起因待進一步調查釐清。

五股一處住宅16樓昨天凌晨傳出爆炸巨響，大樓內許多住戶都被突如其來的爆炸聲嚇到，不少人跑到屋外查看，發現一名男子全身都是血，左手掌流血不止，大家都不清楚發生何事，一度還以為是瓦斯氣爆。

新北市消防局獲報後，立刻派消防人車迅速趕抵現場，住16樓的陳男因左手血肉模糊，一臉疼痛難耐，由汪姓女友陪同，站在社區一樓等待送醫。

救護人員初步檢傷，發現陳男左手掌被炸到僅剩下一根食指，而且只剩皮帶骨，包紮止血後緊急送往淡水馬偕醫院，消防隊員在陳男送醫後，進入事發屋內尋找斷肢，但找到都是已被炸成的碎肉，救護人員不放棄，立即冰凍緊急送往醫院。

陳男經手術搶救僅勉強接回大拇指，其餘三指因爆炸變成十多塊碎肉，接回機率恐是零。陳男聲稱，案發時在客廳喝啤酒看電視，女友在房間休息，本來想到廚房煮東西吃，才起身就發生爆炸，因喝了七、八瓶啤酒，記不清楚到底是什麼東西爆炸，警方對陳男說法持保留態度。

警方與消防員檢視屋內，發現客廳桌上有消夜及啤酒，但因爆炸導致物品四散，現場一片狼藉，確認爆炸點就在客廳，地板滿是血跡，但沒有發現火煙跡象，只有一些四散的鋁質小碎片，無法確定是何種物品發生爆炸，鑑識人員已採集可疑物品送鑑定。