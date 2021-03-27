我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

男子左掌被炸剩食指 碎塊拼回大拇哥 警：爆炸疑點多

記者王長鼎╱新北27日電
新北市五股一處住宅26日凌晨傳出爆炸巨響，陳姓男子左手被炸到只剩下食指，消防人員緊急送醫。（記者王長鼎╱翻攝）
新北市五股一處住宅26日凌晨傳出爆炸巨響，陳姓男子左手被炸到只剩下食指，消防人員緊急送醫。（記者王長鼎╱翻攝）

新北市五股一棟社區大樓昨天發生離奇爆炸案，陳姓男子左手掌斷肢，五根手指斷了四指，僅食指剩皮帶骨，昨經緊急手術接回大拇指，但其餘三指因碎成十多塊，恐難以接回；警方在爆炸現場找到一些鋁質小碎片，採集送刑事局鑑定，目前無法確認是何種物品發生爆炸，起因待進一步調查釐清。

五股一處住宅16樓昨天凌晨傳出爆炸巨響，大樓內許多住戶都被突如其來的爆炸聲嚇到，不少人跑到屋外查看，發現一名男子全身都是血，左手掌流血不止，大家都不清楚發生何事，一度還以為是瓦斯氣爆。

新北市消防局獲報後，立刻派消防人車迅速趕抵現場，住16樓的陳男因左手血肉模糊，一臉疼痛難耐，由汪姓女友陪同，站在社區一樓等待送醫。

救護人員初步檢傷，發現陳男左手掌被炸到僅剩下一根食指，而且只剩皮帶骨，包紮止血後緊急送往淡水馬偕醫院，消防隊員在陳男送醫後，進入事發屋內尋找斷肢，但找到都是已被炸成的碎肉，救護人員不放棄，立即冰凍緊急送往醫院。

陳男經手術搶救僅勉強接回大拇指，其餘三指因爆炸變成十多塊碎肉，接回機率恐是零。陳男聲稱，案發時在客廳喝啤酒看電視，女友在房間休息，本來想到廚房煮東西吃，才起身就發生爆炸，因喝了七、八瓶啤酒，記不清楚到底是什麼東西爆炸，警方對陳男說法持保留態度。

警方與消防員檢視屋內，發現客廳桌上有消夜及啤酒，但因爆炸導致物品四散，現場一片狼藉，確認爆炸點就在客廳，地板滿是血跡，但沒有發現火煙跡象，只有一些四散的鋁質小碎片，無法確定是何種物品發生爆炸，鑑識人員已採集可疑物品送鑑定。

上一則

陳時中行銷防疫 充滿政治考量

下一則

檢疫、值勤「無限輪迴」 6成機師嚴重失眠

延伸閱讀

剩食煎出超巨大煎蛋 網友嚇：翻白眼的荷包蛋嗎

剩食煎出超巨大煎蛋 網友嚇：翻白眼的荷包蛋嗎
阿拉巴馬7起龍捲風災 至少5死

阿拉巴馬7起龍捲風災 至少5死
阿拉巴馬1天7起龍捲風災 至少5死

阿拉巴馬1天7起龍捲風災 至少5死
仇恨亞裔攻擊不斷 一招簡單防身

仇恨亞裔攻擊不斷 一招簡單防身

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)

骨科名醫偷吃女醫產子 被控逼妻離婚棄財產

2021-03-20 02:25
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理