怕查封400萬保時捷 秒付清30萬防疫罰鍰

亞裔男欠防疫罰鍰不繳，見保時捷跑車快被查封，才一次付清。（圖：台北分署提供）

亞裔 加拿大籍男子拒繳防疫 罰鍰台幣30萬元（約1萬美元），行政執行署台北分署昨天到他住所旁的停車場，查封他的保時捷跑車Cayman GT4拍賣，由於這輛車市價台幣400萬元（約13.9萬美元），他怕愛駒易主，立馬掏出信用卡 現場刷卡，一次繳清罰鍰。

這名刷卡30萬元的亞裔男，名叫Euwyn Poon，是共享電動滑板車Spin創辦人之一，2020年12月16日自美國入境台灣，原計畫申請短期商務人士專案，安排入住寒舍艾麗酒店的防疫旅館；他12月19日申請將居檢地轉到光復南路朋友家，卻於12月27日凌晨返回捷運市政府站附近住所，行蹤曝光後，被台北市衛生局裁罰30萬元。

台北分署日前通知亞裔男繳款，他以電子郵件辯稱，因服用藥物產生副作用，半夜醒來後對自己為何在光復南路的居檢處所感到困惑，才離開光復南路，主張被罰不合理，想拖延繳款。

台北分署調查，亞裔男名下擁有一輛2020年出廠的PorscheCaymanGT4跑車，積極訪查跑車的停放位置，昨天會同衛生局人員前往查封，亞裔男一聽到查封，震驚表示「現在嗎？」，聲稱身上沒有現金，隨即掏出信用卡，由執行人員以行動刷卡機完成執行。