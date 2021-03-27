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幼教師曬學童正臉照 批智障、社會敗類 教育局：已解聘

記者潘才鉉╱台北27日電
有網友匿名投稿「靠北幼兒園」爆出幼兒園老師竟上傳小朋友的照片，還標註園生「智障日常」。（取材自臉書）
有網友匿名投稿「靠北幼兒園」爆出幼兒園老師竟上傳小朋友的照片，還標註園生「智障日常」。（取材自臉書）

有網友匿名投稿「靠北幼兒園」爆出幼兒園老師竟上傳小朋友的照片，還標註園生「智障日常」，引起網友反彈，北市教育局表示，幼兒園已讓該名老師離職。

該名幼兒園老師將同學正面照標註「智障日常」，更離譜稱學生家長「完全不知道自己生出了一個社會敗類」、「全家都沒救」。

另一篇則貼出另一名小朋友的照片，還寫下「就是太期望他變成正常人，才會那麼不爽，放生他的話，我每天就開開心心了」，以及「事不宜遲，明天開始。」最後又放上放別班的學生照片寫下「先看看別班的小可愛，消氣。」

該篇貼文引起大批網友關注及轉傳，教育局表示，該園於25日晚間發現後，即請該名老師將社群網站上不妥的照片及文字刪除，並已將該名老師解聘，昨天已未到園。

教育局表示，昨天早上有向該名幼兒家長說明事件，並同時做校安及社政通報。後續教育局將啟動相關調查，至該名老師行為則依《教保服務人員條例》相關規定辦理。

北市教育局副局長陳素慧表示，未來會請各非營利幼兒園在聘用教保員時注意老師的人格特質，要具有愛心熱情，並調查該名老師在任教期間是否有正面批評學生，導致學生心靈創傷，如果有就涉及兒少法，將送社會局審議裁罰。

教育局 社群網站

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