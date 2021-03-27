丁允恭被爆逼墮胎3次 還嘲諷女方像母牛

總統府前發言人丁允恭因桃色風波黯然下台。（本報資料照片）

總統府前發言人丁允恭因桃色風波黯然下台，遭撤職、停止任用2年；桃色風波女主角、丁允恭的電視台女記者前女友Y女，昨接受媒體直播專訪時表示，她的第一次給了丁允恭，還曾三次墮胎 ，且在第二次墮胎時遭丁允恭嘲笑：「妳怎麼這麼像母牛，那麼能生。」丁允恭回應稱，「我不是她的第一個男友，而且只知她懷孕兩次，也從未說過她是母牛。」

Y女回想起第一次墮胎後，丁漠不關心消失一周，再見面卻是要嘿咻；據蘋果 日報報導，她怨嘆且自責：「回頭看自己真的沒得怨，就是白癡。」Y女並表示，當年不是不想害嚴婉玲（丁允恭前妻），再者丁允恭曾表示，希望談戀愛不要影響他的仕途，「雖然我是受委曲的，但我尊重他」。

報導指出，Y女說自己是丁允恭的書迷，在一次餐會碰面，當時丁允恭喝得爛醉，更帶她到外頭私聊，就被強吻了；更坦言「第一次」是給了丁允恭，且發生在局長宿舍，而丁允恭都說自己單身；「有次他約我出去，說『我家裡還有書，我可以簽名送妳，而且我家裡還有3隻貓，要不要來我家看貓』」，她表示，「去了之後就在他的宿舍，沙發那邊就發生了，我就是一片空白啊」。

報導說，Y女還提到當初交往時，她以為她會跟他結婚；有回兩人騎機車時，丁允恭曾問過她的感情觀，「妳能接受老公常常不在嗎？」、「妳接受三人行（3P，指多人性愛關係）嗎？」她回說，「當然不行，就是一對一」。

針對Y女近日頻頻亮相控訴丁允恭，據本報系聯合報報導，丁允恭妻子表示，Y女「謊話連篇」；Y女稱被丁允恭「騙去」醫院，接著就被銬在手術台上；想請問，能否請Y女指出究竟是哪一家台灣 的醫院，可以做出這種違法行為，墮胎手術必須要當事人同意，Y女的編劇能力，是否該加強一下。

再者，丁妻表示，丁允恭當然有負擔第一次兩人合意的墮胎手術費用，至於第二次Y女稱丁允恭沒有負擔的手術費用，是因為她當初根本沒有告知丁允恭她懷孕了，事隔多時Y女自己動完手術後，才告知丁，甚至第三次的墮胎，是丁允恭直到鏡週刊去年9月份報導才知情，又要丁如何負擔他根本不知道存在過的手術費用？