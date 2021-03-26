立委辦公室前主任性侵女志工！他下跪也沒用判刑定讞

女志工慘遭立委林奕華辦公室前主任林廷霖性侵。(示意圖／Ingimage)

國民黨籍立委林奕華辦公室前主任林廷霖前年4月在雜物間性侵 一名女志工，事後還曾下跪道歉，一、二審均依強制性交罪判他3年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林廷霖任職期間，對外職稱為「辦公室主任」，離職後仍持續協助立委初選，因協助某里長競選而結識女志工；林廷霖2019年4月28日晚間9時許用LINE 邀約女志工到位於台北市復興南路二段的立委服務處聊天，女志工到場時，在場還有其他友人。

隔日凌晨聚會結束，林廷霖以「聊天」為藉口，要女志工暫時留下，在其他人都離開後，將女志工強拉到雜物間性侵得逞，也造成女志工左側肩、右上臂瘀傷、右手腕、左小腿和右小腿瘀傷，身體也有擦傷，女志工要離開服務處時，卻看到林廷霖的朋友還在騎樓聊天，質疑是遭設局陷害。

林廷霖的朋友們得知後，當場打電話給林，但林沒回應，便請林的同事來開服務處大門，將人帶下樓。林廷霖一下樓便下跪，向女志工磕頭道歉。

台北地院一審依強制性交罪判他3年10月徒刑；但林廷霖指女志工說詞不合常理，聲稱兩人是合意性交而上訴。檢察官認為一審量刑過輕，且沒有對林宣告褫奪公權，也提上訴。

高等法院二審認為，女志工說法前後一致，加上有在場的共同友人證言、林廷霖發送的LINE道歉文字、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等證據為證，不採信林的辯詞。

高院 認為，一審量刑已考量林廷霖的犯罪情節、犯後態度、危害程度等情狀，二審認為量刑妥適，且參考「司法院妨害性自主罪量刑資訊系統」的刑度統計表，認為一審判決沒有違法或不當，駁回雙方上訴，維持判3年10月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。