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穿麻衣、撒冥紙… 慶生惡搞網友傻眼

台灣新聞組／台北26日電
臉書粉專「黑色豪門企業」上傳一段影片，一群人竟在KTV包廂裡穿著喪禮的麻衣慶生，不僅發出淒厲的叫聲，一旁還有人狂撒冥紙，令網友看了相當傻眼。（取材自臉書）
臉書粉專「黑色豪門企業」上傳一段影片，一群人竟在KTV包廂裡穿著喪禮的麻衣慶生，不僅發出淒厲的叫聲，一旁還有人狂撒冥紙，令網友看了相當傻眼。（取材自臉書）

不少人在幫好友慶生時，會惡搞對方讓他有個難忘的生日，但若做得太過火恐會得不償失。一群人竟在KTV包廂裡穿著喪禮的麻衣慶生，不僅發出淒厲的叫聲，一旁還有人狂撒冥紙，令網友看了相當傻眼，並怒批「遲早會出事」。

來源：聯合新聞網

聯合新聞網報導，臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」上傳一段影片，標題寫著「挑戰2021年最狂慶生」，影片中一群年輕人在KTV包廂慶生，四名女子「披麻戴孝」跪在地上爬行，其中一人拿著麥克風發出淒厲的叫聲，一旁還有人撒冥紙，最前面身穿道士服的男子不停重複著「過橋喔」，彷彿在舉辦一場追思會。

影片一出，令許多網友相當傻眼，認為做得太過火「我生日誰這樣，明天讓他家人跟著爬…」、「一點也不好笑欸」、「生日被搞這樣遲早會翻臉，無聊當有趣」、「什麼不玩玩這種，遲早會出事」、「名字都能隨便改了！現在的年輕人什麼不敢玩！早已百無禁忌了！呵呵～」、「年輕人瘋狂真的沒有極限」、「好不吉利喔…是我的話會直接走人」、「這…挺無腦的…想以後生日忌日一起辦就對了」、「連這個都能這樣開玩笑」、「生日變祭日還笑的出來？」、「超不吉利，讓人很難笑的生日」、「這一點都不好玩，根本就在詛咒朋友，這笑點在哪？我是壽星我一定發飆…」、「不要樂極生悲」。

有網友則分享身旁類似的經驗，「朋友在醫院玩拐杖、輪椅，過幾天就進來坐輪椅、用拐杖了，可以不信邪但是沒必要這樣詛咒別人或自己」、「以前讀書時期隔壁班同學生日去慶生用報紙當衣服，也是這樣跪爬好玩，生日的那位同學一個禮拜被車撞死，印象深刻」。

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