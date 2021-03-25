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台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素

記者洪哲政／台北25日電
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委蔡適應等立委關切F-5彈射椅能否更新與能否保護飛官的問題。（圖：取材自立法院直播畫面）
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委蔡適應等立委關切F-5彈射椅能否更新與能否保護飛官的問題。（圖：取材自立法院直播畫面）

去年10月空軍一架F-5E戰機失事，造成飛官朱冠甍彈射後仍殉職。空軍上午在立法院首度證實，事發原因很可能是飛機機械故障；飛行員彈射出來後，當時飛機姿態已向右傾斜，彈射時向量是已對著海面，有一狀況是人員彈射後，座艙罩雖已脫離，但因身體不正，撞及飛機隔框或其他地方，造成傷害；另一個則是彈射後傘正在張開過程中，飛行員即撞及海面。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委蔡適應、國民黨立委溫玉霞關切F-5彈射椅能否更新與能否保護飛官的問題。

空軍參謀長黃志偉答詢表示，F-5彈射座椅曾於1991年代作過改良，可在零高度、但須在50浬速度以上彈射，彈射出來後，有椅子破罩與導引板減速功能，最重要的，外界對F-5都有一個迷思，F-5其實是拋罩型彈射，過去拉動彈射手柄要兩個動作，現在只要一個動作，拉動彈射手柄後，座艙罩會立刻拋擲，零點3秒後座椅就發射出去，所以不是「穿罩型彈射」，而一直是「拋罩型」彈射。

至於近兩次飛行員彈射後均頭部重創殉職，黃志偉表示，朱冠甍頭部遭重創原因，「現在有找到蛛絲馬跡」，他人的確有彈射出來，空中的飛行員有看到傘，但當時飛機姿態當時已向右傾斜，彈射時向量是已對著海面，有一狀況是人員彈射後，座艙罩雖已脫離，但因身體不正，撞及飛機隔框或其他地方，造成傷害；另一個則是彈射後傘正在張開過程中，飛行員即撞及海面。

當時朱這個事件，致死原因很可能是飛機機械故障，是主要失事原因；但檢討過去飛行員彈射無法生還，主要是彈射時機太晚、飛機姿態不對，在這種情況下，即使是最好的彈射椅，到那個狀況再彈射，也可能造成飛行員傷害。

他也提到，採購新彈射椅簽約會在5月底或6月初，但廠商在3月16、17日就帶著座椅到台東請飛行官試坐驗證，預算公文國防部3月19日就核批。原簽約後需18個月，但經努力協調，因要備料生產，今年年底就能交貨。

國防部 預算 國民黨

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