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辦公桌性交 …丁允恭不涉性騷判撤職 女記者泣「不公平」

台灣新聞組╱台北25日電
總統府前發言人丁允恭被彈劾，懲戒法院24日判決撤職並停止任用兩年。(本報資料照片)
總統府前發言人丁允恭被彈劾，懲戒法院24日判決撤職並停止任用兩年。(本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院批丁「行為放蕩輕率」，嚴重損害政府信譽和公務員形象，昨判撤職並停止任用兩年。

外界認為撤職處分對丁允恭「沒有立即影響」，因為丁在去年9月事件爆發後即辭職；懲戒新制去年上路，改為一級二審制，若無上訴，等於判決確定，若丁要再擔任公職，2023年4月可復出。丁妻蔣婕妤曾表示，夫妻目前都無業，「這半年來很痛苦」。法界人士表示，若丁沒有回公家機關工作的打算，懲戒法院的判決其實沒有影響。

當事女記者昨天上電視談話性節目，表示得知結果「腦袋一片空白，覺得很不公平」。談到墮胎時掩面痛哭。她說和丁允恭交往一直在等待，必須請假在自己套房等丁來吃飯、發生親密關係就走，過程不到三小時，每次見面結束都很失落。並指丁允恭曾在上班時間來住處。

但丁妻蔣婕妤昨深夜在臉書發文，並PO出匯款紀錄反擊女記者事後不斷索討金錢，而且「謊話連篇、歹戲拖棚，活在還有密醫時代的50年前？我不容許我的家人再被侮辱傷害」！

丁允恭2013年10月訂婚後，因職務結識這名電視台女記者，兩人交往，在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾四次，女方兩度墮胎。女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為挽回，在臉書上傳親密合照，兩人情事曝光。

懲戒法院認為丁允恭身為高階公務員，應保持高尚品格，卻任性地在辦公室發生性行為，還貿然在臉書公開親密合照，行為放蕩不檢。至於性騷擾，調查認為照片看不出有性意味或性別歧視意涵；另職務宿舍未禁止外人留宿，當時丁允恭還沒結婚，狀態「單身」，就算同時與數名女子交往，也不算放蕩。

懲戒法院認為丁允恭和前妻結婚後仍和女記者互動，女記者以各種理由請丁援助金錢，非性騷擾，不併付懲戒。

丁昨天在臉書發文表示坦然接受結果，對在不適宜的地點做不適宜行為抱歉，感謝法院認定他沒性騷擾，希望外界不要再以「性騷擾」指涉此事。

懲戒法院24日判丁允恭撤職，並停止任用兩年。 圖為丁允恭(右)日前在妻子蔣婕妤(...
懲戒法院24日判丁允恭撤職，並停止任用兩年。 圖為丁允恭(右)日前在妻子蔣婕妤(左)的陪同下，出席懲戒法院進行答辯。(本報資料照片)
女記者24日上電視，得知判決結果「覺得很不公平」。(取材自東森財經新聞台)
女記者24日上電視，得知判決結果「覺得很不公平」。(取材自東森財經新聞台)

性騷 臉書 墮胎

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