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疑未繫綁安全帶…怪手14樓倒栽蔥 駕駛摔落1樓慘死

台灣新聞組╱高雄24日電
徐姓男子在14樓操作怪手拆除鋼梁作業時，怪手翻覆，徐疑未繫安全帶墜落1樓當場死亡。(圖：高雄市勞檢處提供)
徐姓男子在14樓操作怪手拆除鋼梁作業時，怪手翻覆，徐疑未繫安全帶墜落1樓當場死亡。(圖：高雄市勞檢處提供)

高雄老字號華王大飯店進行拆除工程，昨天上午徐姓男子駕駛怪手在14樓打除樓地板，怪手突失去平衡「倒栽蔥」掛在半空，徐男當場被甩飛，摔至1樓慘死；調查死者疑未繫綁安全帶，市府勞檢處依職安法開罰台幣6萬元並要求停工，待檢警調查追究責任。

這是高雄今年第八起重大工安意外，累計已十人死於職災。市長陳其邁指示副市長林欽榮成立專案小組，盤點所有工地，尤其是高掛作業；另勞檢處加強稽查，並與業者座談工安講習，落實自主管理，強化安全措施。

華王飯店原建築17樓，已拆除至14樓，昨天上午10時許，30歲徐男在14樓拆除鋼梁，駕怪手舉臂將鋼梁移出樓台邊，過程中疑操作不當，怪手重心不穩翻覆，整輛車「倒栽蔥」掛在14樓地板邊緣。

徐男甩飛直接從14樓摔到1樓飯店中庭，當場死亡，家屬趕到痛哭失聲，附近居民聽到家屬啜泣，才知道工地發生意外。

事發後工地大門緊閉，包商低調，只允許勞工局、警方及工作人員進入；怪手直至昨天下午還懸掛在大樓邊緣，勞工局到場勒令停工，也要求迅速移走怪手，以免二次危害。

市府勞工局主秘皮忠謀說，經查徐男疑似沒有使用安全帶，造成直接摔至地面，將先依職安法對業者開罰6萬元，後續依調查結果從嚴究責。

高雄市府原訂4月初召開加強建築工地安全實施方案會議，但昨天工安意外再奪一命，會議提前下周舉行，討論加強工安檢查及重罰。

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