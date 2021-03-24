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一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

疑遭強風吹偏航道 長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 雙向大阻塞

台灣新聞組╱綜合24日電
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。(取材自Instagram)
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。(取材自Instagram)

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日卡在蘇伊士運河，造成運河雙向大阻塞。長榮指出，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，已與相關單位研議解決方案，儘速協助脫困。

彭博資訊報導，長榮海運超大型貨櫃輪Ever Given 23日卡在蘇伊士運河，由於蘇伊士運河是連接紅海與地中海的交通要道，受此影響，運河雙向交通大阻塞。

長榮回應，貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

長榮說，已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，將儘速協助貨櫃輪脫困。

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」指出，在巴拿馬註冊的大型貨櫃輪Ever Given，從中國大陸出發前往荷蘭鹿特丹，途中要藉由蘇伊士運河穿越地中海。不料該船在狹窄的航道上轉彎時竟擱淺，當局隨即派出數艘拖船緊急搶救，希望轉移這艘寬達59公尺的貨櫃輪，並盡早恢復運河運作。

事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運輪「Maersk Denver」上，有人拍下長榮海運貨運輪卡住的畫面，並上傳到Instagram。

中央社報導，Ever Given為2萬TEU級貨櫃輪，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，目前配置於遠東至歐洲航線。

貨攬業者分析，由於造成運河壅塞，長榮後續可能會被罰錢，不過依目前來看，貨櫃輪並未沉船，「相對好處理」；至於對運價、交通影響，得視貨櫃輪卡在運河多久時間。

Ever Given號卡在河道中間。(取材自彭博 )
Ever Given號卡在河道中間。(取材自彭博 )

蘇伊士運河 長榮 中國

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