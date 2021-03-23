美髮師遭拘禁14天 只因欠800元？

葉姓女子遭拘禁虐打遍體麟傷（圖），警方逮捕三女一男嫌犯。(記者游振昇／翻攝)

22歲葉姓女子日前與2名美髮業女同事一起離家，事後卻遭2同事及一對昔日客人夫妻拘禁在汽車旅館 14天，被毆打遍體麟傷；昨天清晨葉女趁4人睡覺逃出汽車旅館，搭救護車到派出所求救。4嫌被捕供稱葉女欠債台幣800元且偷錢，出手教訓，葉女則否認，案情疑點重重，警方還在調查。

警方調查，葉姓女子原本從事美髮業，離職待業，本月上旬離家，雖都有用LINE 和母親聯络，但葉母勸女兒回家女兒都不願意，覺得有異。

葉母後來查出女兒是與22歲呂女、19歲易女2名昔日美髮店的同事一起離家，向大甲警方反應，警方認為3人無故離家，葉女又勸不回，案情不單純，前天受理3人家長報案協尋。

昨天清晨6點，葉女傷痕累累搭救護車到第6分局市政派出所求救，指自己被拘禁在7期重劃區一家汽車旅館長達14天，期間被虐打受傷，囚禁她的就是一起離家的2名友人。

警方隨後趕到汽車旅館，現場除了呂女和易女，還有以前美容院客人38歲吳姓女子及36歲王姓丈夫，4人都在睡覺，全被逮捕帶回。

大甲分局接獲6分局通報趕來調查；據了解，一起離家的易女說，因葉女欠她800元還偷錢，才會找呂女和熟識的客人夫妻一起拘禁葉女。

葉女說，拘禁過程中被4人拿麻將皮尺不斷毆打恐嚇「還錢」，造成四肢、右眼與背部瘀青，雙手手指與手背也都被打到脫皮。她堅稱沒欠對方錢，還遭不斷辱罵。

警方認為只為800元囚禁施虐被害人14天不合理，懷疑另有隱情，今天再深入偵詢釐清，朝妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌偵辦。