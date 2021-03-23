約砲男模變「噁心的肥宅」 女掀眼罩嚇到報案獲賠40萬

郭姓男子盜用男模特兒的照片和20歲女子約砲，他謊稱有特殊癖好，要求女子戴眼罩嘿咻，未料女子過程中掀開眼罩，發現對方和照片不同人，猛力推拒仍被性侵。 (示意圖／ingimage)

郭姓男子3年前在交友軟體上盜用男模特兒的照片和20歲女子約砲，他謊稱有特殊癖好，要求女子戴眼罩嘿咻，未料女子過程中掀開眼罩，發現對方和照片不同人，猛力推拒仍被性侵 數十秒，女子事後驗傷報警，並傳訊給男模提醒照片被盜用，並稱郭是「非常噁心的肥宅」，一審依強制性交罪判刑3年2月，案件上訴高院 審理中；民事部分，台北地方法院判他應賠償40萬元台幣，可上訴。

郭擔心自己體型外貌不佳影響交友，就在交友軟體上冒用長相帥氣的男模照片，也認識女子，雙方約好發生性行為；郭擔心長相曝光，佯稱有特殊性癖好，要求女子戴眼罩嘿咻。

郭2018年11月15日晚間先把眼罩放在住處門口並關燈，再開門讓女子入內發生關係，過程中她他問女子「我是不是有點胖」，女子撥開眼罩，發現郭和照片長得不一樣，便說「不要，你不是那個人」推拒，郭仍不罷手，強行性侵數十秒。

女子事後傳訊息給朋友「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」、「差點被性侵」等語，再去醫院驗傷報案，並傳訊給男模提醒「你的照片在交友軟體上被盜用」、「今天我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅」。

刑事部分，台北地院一審依強制性交罪判刑3年2月，案件上訴高院審理中；民事部分，女子求償80萬元台幣，但郭辯稱女子同意他花3000至5000元性交，且女子也說有和他人相約發生性行為的習慣，雙方才會約好到家裡面嘿咻，但他勃起障礙，雙方只有口交，請求法官駁回女子請求。台北地院不採信他的辯詞，判郭應賠償女子40萬元。