慰留女員工用舔的 建築師和解獲緩刑

已婚的郭姓建築師被控在事務所會議室環抱想離職的女員工，還吐舌舔她嘴唇，士林地院依強制猥褻罪判他8月徒刑。高等法院22日駁回郭上訴，但緩刑3年。(示意圖／ingimage)

郭姓建築師被控在事務所會議室環抱想離職的女員工，不顧對方掙扎強吻嘴巴，甚至還吐舌舔她嘴唇，士林地院依強制猥褻罪判郭8月徒刑。台灣 高等法院審理期間，郭和被害人和解並獲原諒，高院 雖駁回郭上訴，但緩刑3年。

已婚的郭是台大城鄉所碩士，和妻、子同住，在台北市大同區重慶北路開設建築師事務所。士林地檢署起訴指出，2019年5月28日晚間，郭在事務所和女員工商談離職事宜，郭佯裝要討論，卻用左手環抱她、右手掐臉，不顧女員工低頭、掙扎，仍強吻對方，還伸舌頭碰觸嘴唇。

郭辯稱當時有喝酒，和女員工談話時門是開著的，「只有拉女員工的手，要她坐下，並沒有從側邊抱著她」。郭稱，後來會和女員工母親道歉，是因為讓女員工加班到很晚，「提到『酒後失態』是指平時不會抓女孩子的手，因為喝了才會這樣」。

郭的律師辯護稱，因為女員工到職幾個月就離開，郭才會念她、數落她。檢方找來事務所員工作證，案發當時會議室的門是打開的，女員工說「郭先生，你冷靜一點」，員工看到郭左手勾住女方，女方掙扎反抗。

被害人表示，當天談到後來因郭發現她還是要離職，竟對她說「很可惜、妳很可愛」，還說「都最後了要不要親我一下」。因女方拒絕，郭乾脆說「不能我親妳一下？」直接伸舌。

女員工和母親事後到事務所質問郭姓建築師，並錄下對話內容，檢察官依照錄音檔案認為郭對於酒後失態道歉，認定他涉犯強制猥褻罪，依法提起公訴。

士林地院認為郭為了滿足私慾而強制猥褻，讓被害人心生陰影、創傷，事後又未能和解、賠償，判他8月徒刑。

高院審理期間，因郭和女方和解，被害人表示「願意原諒」，高院雖然駁回郭上訴，但諭知緩刑3年。