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男遭蓋布袋洗劫、丟包林道 摸黑數小時下山求救

記者賴香珊／南投22日電
南投縣魚池鄉金龍山近日發生兩名歹徒搶劫登山客，警方查察犯案地點，並加強巡邏。（圖：讀者提供）
南投縣魚池鄉金龍山近日發生兩名歹徒搶劫登山客，警方查察犯案地點，並加強巡邏。（圖：讀者提供）

夏姓男子近日獨自到南投縣魚池鄉金龍山健行，登頂在景觀台休息時遭兩名搶匪打劫，歹徒「蓋布袋」、綑綁夏洗劫財物，再開夏的轎車將他載往仁愛鄉卓社林道丟包後，從容下山盜領夏戶頭台幣4萬多元。被害人受困山區九小時，深夜近12時才走到派出所報案，警方已鎖定兩名對象全力追緝。

警方調查，30歲夏姓男子是彰化人，19日獨自開車到金龍山健行，當天上午11時許登頂，在第二涼亭景觀台休息時，突被人用頭套蓋住臉，雙手被束帶綁住，歹徒搜刮他的錢包現金和手機後，看見還有提款卡、車鑰匙，將他強押上車載走。

夏說，他被押入車後座控制行動，只知道車在山區繞行，過程中歹徒逼問提款卡密碼，他因害怕只能供出；當天下午2時許，車子抵達仁愛鄉偏僻林道，搶匪把他丟下並綁在樹旁後駕車逃逸。

夏掙扎約一小時脫困，拿下頭套卻不知身在何處，手機也被搶走，只能沿途走下山想找人求救；從下午一直走到黑夜，晚上9時多發現民宅，卻是獨居長者也無電話，他繼續前行到一處部落，經指引到最近的過坑派出所報案，當時已是深夜近12時。

警方獲報後追查，發現夏被丟包不久，歹徒就到埔里某家金融機構自動櫃員機盜領4萬多元，20日也在埔里尋獲夏的轎車，確定搶匪有地緣關係，採證鎖定兩名毒品治安人口追查。

夏姓男子歷劫整整12小時，身體狀況無大礙，僅手腕處因束帶綑綁有些挫傷；員警說，歹徒可能隨機行搶，目的只要錢，夏冷靜未觸怒對方，也保護自己。

金龍山海拔820公尺，擁雲海、琉璃光、曙光晨曦等絕景，是攝影界和登山界有名日出聖地，如今治安亮紅燈，警方加強巡邏。

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