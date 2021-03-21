宏碁驚傳被駭 拒付14億贖金 「對營運沒重大影響」

宏碁歐美分公司爆出遭駭客入侵，勒索5000萬美元。宏碁表示對營運沒重大影響，將強化資安。（記者曾學仁／攝影）

宏碁 電腦歐美分公司驚爆遭駭客 入侵，勒索5000萬美元（約台幣14億元）贖金，由於宏碁未付款，駭客已在暗網公布部分財務資料。調查局資安 站立案追查，向宏碁取得國外分公司客服伺服器LOG檔，分析比對駭客組織及攻擊手法。

宏碁昨回應表示，大部分網路攻擊都被充分抵禦，同時將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關，對營運沒重大影響，將強化資安。至於勒索金額是否高達5000萬美元，宏碁沒有回應。

據了解，宏碁被駭客攻破的點都在海外，以北美及歐洲分公司為主，台灣總公司未傳出遭駭侵。

調查局上周受理宏碁主管報案，指位於北美、歐洲的客服伺服器遭駭客入侵，還被勒索5000萬美元贖金，辦案人員向宏碁取得備份資料，正過濾比對。

國外資安網站報導，宏碁近日遭REvil病毒團體勒索攻擊，要求支付5000萬美元。為證明成功駭入宏碁網站，REvil還公布宏碁的電子財務報告、銀行餘額資料等機密文件，但宏碁並未交付贖款。

外電指出，過去勒索軟體業者藉由受害者支付贖金以解鎖加密檔案獲利，但因企業會備份，近期新手法改以洩漏資料來威脅受害者。

關貿網路公司技術長史素珍表示，最近一個月國際上相關災情慘重，主要是微軟Exchange伺服器的零時差漏洞，遭駭客入侵植入後門程式進行勒索。

史素珍說，關貿提供資安監控服務（SOC服務），最近發現不少伺服器被植入惡意程式的類似案件，已發信提醒客戶注意，並協助客戶提前處理，將後門程式拔掉。她說，駭客主要是透過郵件系統漏洞進行攻擊，目前微軟電子郵件系統已有修補。

史素珍說，科技業的防火牆不會弱，但駭客還是會找漏洞，因此這幾年很多勒索病毒。但她也說，如果企業有更多防護措施，如做進階攻擊防護、APP資安防護等，就可防堵。

民眾黨立委高虹安表示，一連串發生的資安事件，顯見台灣離行政院所訂頒國家資通訊安全發展方案願景「安全信賴的智慧台灣，安心優質的數位生活」，尚有很大距離，呼籲政府單位應盡速盤點相關政策工具，加速全方位提升產官學研資安防護能力。

台灣去年下半年以來包含仁寶、研華、鴻海位於墨西哥廠都曾被駭客攻擊並勒索，中油、台塑化等公司，去年也都曾遭駭客惡意勒索軟體攻擊，有大量檔案遭加密無法使用。