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女子上月車禍失去老公么兒 妹與長子探視途中也殞命

台灣新聞組╱台中21日電
西濱快速道路台中清水路段20日發生重大車禍，一輛轎車疑被後方預拌混凝土車追撞，當場起火燃燒，車內兩人活活燒死。（圖：台中市消防局提供）
西濱快速道路台中清水路段20日發生重大車禍，一輛轎車疑被後方預拌混凝土車追撞，當場起火燃燒，車內兩人活活燒死。（圖：台中市消防局提供）

西濱快速道路台中清水路段昨天下午發生重大車禍事故，一輛轎車疑被後方預拌混凝土車追撞後起火燃燒，轎車上根姓女子及其兩歲大的外甥受困車內被活活燒死，車上另名男子全身燒燙傷送醫，事故原因待進一步調查，警方依過失致死罪將預拌混凝土車林姓駕駛送辦。

影音來源：聯合影音網

這起車禍是上月苗栗縣三灣鄉兩死一傷車禍的19歲根姓女子家人，上月她的丈夫、一歲小兒子車禍喪命，她重傷送醫目前仍插管；她的伯父昨日帶根女的小妹和兩歲大兒子到醫院探視，不料返家途中又遇死劫，伯父亦重傷送醫，天倫夢碎，令人不勝唏噓。

警方調查，昨天下午2時3分，46歲林姓駕駛沿西濱快速道路北上外側車道，由南往北直行，於153公里處追撞前方轎車，轎車瞬間起火燃燒，車上17歲根女及2歲根姓男童受困車內，當場被燒成焦屍；54歲根男很快逃出車外，但全身嚴重燒燙傷，送梧棲童綜合醫院救治。

林姓駕駛酒測值為零，他表示，轎車從匝道口上西濱快速道路，突然急剎，閃避不住才撞上。事故發生後，根男從副駕駛座逃出車外，目前起火燃燒的轎車究竟由誰駕駛、事故前是否急踩剎車、起火原因等疑點，待進一步調查。

警方表示，根女昨天在伯父陪同下，從苗栗縣南庄鄉到台中梧棲童綜合醫院，探視因車禍受傷的姊姊，未料返家途中遇車禍死劫，根女及兩歲外甥都被燒成焦屍。

救護人員指出，到場時根男已逃出車外，全身多處燒燙傷，立即送醫並迅速撲滅火勢。根女則橫躺在車內前方，上半身朝駕駛座，下半身在副駕駛座，男童則在後座。警方表示，目前無法確定轎車駕駛人，將調閱沿途監視器釐清。

根男全身有70%至80%的二到三度燒燙傷、肋骨骨折、血胸，有生命危險。他到院時意識清楚，告訴醫生是「火燒車，全身被燒燙傷」，並說「太嚴重就不要救我！」

一個月內連續兩起車禍，先後奪走同一家族共四條人命，根姓姊妹家屬得知消息趕到醫院，神情哀戚，難以接受家人先後離世。

車禍 西濱

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