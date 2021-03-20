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夫妻認乖巧工讀生當乾女兒 她竟和乾爹上旅館偷情

記者曾健祐／桃園20日電
女老闆認工讀生當乾女兒，卻驚覺她和先生有染，偷交往3年多性交無數次，法院判少女應賠對方30萬元台幣。(示意圖／ingimage)
女老闆認工讀生當乾女兒，卻驚覺她和先生有染，偷交往3年多性交無數次，法院判少女應賠對方30萬元台幣。(示意圖／ingimage)

桃園一名高中少女到火鍋店打工，老闆夫妻以她乖巧懂事認作乾女兒，未料老婆偶然發現乾女兒和先生互傳曖昧、露骨對話，暗自私通長達3年，發生過無數次性行為，不敢相信將她視為親身女兒，竟遭對方和老公偷情背叛，提告求償100萬元(台幣，下同)，法院判少女應賠30萬元，父母應連帶賠償，可上訴。

女老闆主張，和先生結婚20多年一起經營火鍋店，少女2016年讀高中時曾來打工，因為覺得她相當乖巧，夫妻把對方認作乾女兒，並視為親生女兒般疼愛、關照，未料2017年間發現老公、乾女兒間常竊竊私語，雙方LINE等通訊軟體還互傳親密、露骨對話。

她也發現，兩人大約從2016年10月至2020年1月，發生過無數次性行為，維持3年以上的不正常男女交往關係，置她婚姻圓滿於不顧，侵害她配偶權，由於乾女兒當時未成年屬於限制行為能力人，一共對少女及其父母求償100萬元。

對此，少女和父母未出庭辯論，也沒提出書狀作任何聲明或陳述。法院審酌，有關女老闆控訴少女和他先生交往、性交情狀，有提出自拍照、對話、情趣用品、保險套照片、汽車旅館集點卡，及行車記錄器畫面可佐證，且她的老公也不爭執。

法院認為，少女和對方先生多次性交，顯然已經侵害配偶權，且情節重大，導致女老闆受有精神相當之痛苦，認為她求償有依據，審酌雙方職業、收入及侵害程度等，認為精神撫慰金以60萬元為適當；另審酌少女未成年時，佔整體侵權期間7成，父母於42萬元內應同負損害賠償責任。

而女老闆提告後曾和少女成立調解，但無消滅全部債務的意思，僅免除老公依法應分擔額部分，因此法院判少女應賠償30萬元，其中21萬元父母應連帶給付。

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