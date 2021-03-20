手機放家中 開車出去玩 居檢空服情侶恐丟飯碗

又有機組員違反防疫規定，華航證實，目前仍在研議懲處，最重將開除當事人。圖為示意圖。(本報資料照片)

昨又傳出機組員違反防疫 規定。中華航空證實，一對空服員情侶，2月底值勤完紐約 航班返台後，卻在居家檢疫期間未滿之際，把手機放家中，偷偷開車出去玩，直到警方攔檢才發現。華航表示，目前仍在研議懲處，最重將開除當事人；指揮中心說，最高將開罰100萬元(台幣，下同，約3.5萬美元)。

去年12月，長榮紐籍機師因未遵守防疫規定，中斷台灣 連續253天本土零確診。指揮中心遂宣布今年1月起，延長機組員居家檢疫時間為7天，7天自主健康管理也不得任意外出，最高可罰100萬元，不過屢傳出有少部分機組員違規。

指揮中心發言人莊人祥說，已授權民航局可針對這兩位空服員，以違反傳染病防治法第58條，處以罰款10萬到100萬元，相關程序正在作業中。

此外，台灣醫療機構的自費核酸檢驗常規費用介於4500到8000元不等，相較於鄰近的港澳，價格高出將近5到14倍。消基會董事長黃怡騰批評，台灣國民所得低於這些國家，自費檢驗費用卻比別人高，猶如趁火打劫。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣自費檢驗是執行兩項基因採檢，費用偏高，再加上多達百家醫院提供採檢服務，每一間醫院的採檢件數不多，以致無法壓下成本。

莊人祥說，已有醫院調降檢驗費用，檢驗費用已較去年有更多討論降幅空間，指揮中心將持續討論採檢費偏高議題，以符合民眾需求。