我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

手機放家中 開車出去玩 居檢空服情侶恐丟飯碗

台灣新聞組╱台北20日電
又有機組員違反防疫規定，華航證實，目前仍在研議懲處，最重將開除當事人。圖為示意圖。(本報資料照片)
又有機組員違反防疫規定，華航證實，目前仍在研議懲處，最重將開除當事人。圖為示意圖。(本報資料照片)

昨又傳出機組員違反防疫規定。中華航空證實，一對空服員情侶，2月底值勤完紐約航班返台後，卻在居家檢疫期間未滿之際，把手機放家中，偷偷開車出去玩，直到警方攔檢才發現。華航表示，目前仍在研議懲處，最重將開除當事人；指揮中心說，最高將開罰100萬元(台幣，下同，約3.5萬美元)。

去年12月，長榮紐籍機師因未遵守防疫規定，中斷台灣連續253天本土零確診。指揮中心遂宣布今年1月起，延長機組員居家檢疫時間為7天，7天自主健康管理也不得任意外出，最高可罰100萬元，不過屢傳出有少部分機組員違規。

指揮中心發言人莊人祥說，已授權民航局可針對這兩位空服員，以違反傳染病防治法第58條，處以罰款10萬到100萬元，相關程序正在作業中。

此外，台灣醫療機構的自費核酸檢驗常規費用介於4500到8000元不等，相較於鄰近的港澳，價格高出將近5到14倍。消基會董事長黃怡騰批評，台灣國民所得低於這些國家，自費檢驗費用卻比別人高，猶如趁火打劫。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣自費檢驗是執行兩項基因採檢，費用偏高，再加上多達百家醫院提供採檢服務，每一間醫院的採檢件數不多，以致無法壓下成本。

莊人祥說，已有醫院調降檢驗費用，檢驗費用已較去年有更多討論降幅空間，指揮中心將持續討論採檢費偏高議題，以符合民眾需求。

台灣 防疫 紐約

上一則

公投4案來勢洶洶 蘇貞昌：過或不過都依法辦理

下一則

黑白集／於是，台灣迎來鮭魚世代

延伸閱讀

台灣AZ疫苗22日開打 蘇陳願帶頭接種

台灣AZ疫苗22日開打 蘇陳願帶頭接種
黑白集／疫苗掙扎 發言人不告訴你

黑白集／疫苗掙扎 發言人不告訴你
嗆記者「為什麼要告訴你」挨轟 莊人祥：一時鬼打牆

嗆記者「為什麼要告訴你」挨轟 莊人祥：一時鬼打牆
台灣AZ疫苗最快下周開打 8類族群先等等

台灣AZ疫苗最快下周開打 8類族群先等等

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
美國國務卿布林肯。(路透)

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

2021-03-16 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪