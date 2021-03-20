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骨科名醫偷吃女醫產子 逼妻離婚棄財產

台灣新聞組╱台北20日電
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)

經常受訪、上節目分享知識的骨科名醫花世源，遭元配控訴與同醫院黃姓女醫師外遇生子，另對花男、黃女依侵害配偶權求償台幣百萬；目前三人協商未達共識，預計將於下月再行調解。

中國時報報導，64歲的花世源是三軍總醫院知名的骨科醫師，除了擅長治療退化性關節炎，也經常上節目、參加演講、媒體訪問等，有「保膝大師」的美名，三軍總醫院的門診，更是經常爆滿。

ETtoday報導，花世源與妻子結婚28年，兩人沒有生下子女，2020年花世源突然說要離婚，幾天後便拿出離婚協議書要求妻子簽名，並要求子妻子放棄財產分配。花世源妻子相當心寒，向台北地院訴請離婚，怒控丈夫與黃女侵害配偶權，向兩人求償台幣100萬，同時請求夫妻剩餘財產分配，不過最近一次調解失敗，待法官安排下個月調解庭。

綜合媒體報導，花世源28年前娶時任台北榮總院長的千金，從此平步青雲，沒想到後來卻偷吃同院小她25歲的女醫師，去年黃女懷孕生子，花世源逼妻簽離婚協議書。花妻指出，丈夫並告訴她，他和39歲黃姓女醫師的小孩快要出生了，要給黃女和小孩名分，更是令她無法接受，拒絕簽字協議離婚。

花妻之後調閱戶籍謄本，發現丈夫已於去年10月認領他和黃女的非婚生子，坐實兩人侵害她的配偶權，婚姻破碎應歸責於丈夫，她決定提告訴請離婚，並請求分配夫妻剩餘財產，並向丈夫、黃女求償侵權賠償100萬元。

中國

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