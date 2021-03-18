陸籍母子交換台籍情侶身份欲入境美國 情節堪比諜報片

涂姓男子等人找上鄭姓、李姓情侶檔，用交換機票方式幫一堆大陸母子檔入境美國，沒想到一下飛機，兩人就被美方識破身份造假，機場示意圖。(記者張議晨/攝影)

涂姓、陳姓男子在台灣 找上洪姓、江姓男子以及鄭姓、李姓情侶檔，利用「交換機票」方式幫大陸人入境美國 ，事成後可以拿到豐富報報酬，最後由鄭男、李女出馬赴陸，和兩名陸籍母子交換身份後返台，整個「換票」過程宛如諜報片情節，後來開心前往美國的兩名陸籍母子，入境前就遭美方識破，涉案的涂男等5人被高雄地檢署依入出國及移民 法起訴，陳男未到案發布通緝。

檢方調查，鄭姓、李姓情侶檔接受委託後，2019年6月30日，鄭男、李女搭車至高雄與涂男、陳男會面，拿到旅宿費1萬元補助後，隔日拿著陳男交付的船票、機票，先搭機至金門，再經小三通到大陸，於福州取得一對大陸籍母子的護照後，將母子的護照大頭貼更換成鄭、李兩人頭像，7月3日再轉往廣州白雲機場，用中華民國護照辦完登機手續。

取得登機證以後的鄭男、李女，在候機大廳和要前往美國的陸籍母子檔碰面，兩邊交換完彼此的登機證後，這對母子檔再持劃有鄭男、李女資料的登機證、機票，搭乘班機入境美國舊金山，而完事的的鄭、李兩人，則是持換來的登機證、護照，轉往泰國，順利入境後5日利用真實身份購票返國，整個交換機票的犯案過程，歷經台灣、大陸、泰國，情節精彩程度不輸諜報片。

只不過這對陸籍母子檔，一踏入美國國土，就被美方查獲身份造假，是非法入境，轉而透過美國在台協會轉告移民署查辦。檢方調查，交換機票完事後，涂男獲得6萬元台幣報酬，涂拿了1萬元，剩餘的5萬，鄭男、李女各分得2萬，其餘1萬元則由陳男、洪男、江男均分。

檢方偵查時，涉案的涂男坦承犯行，洪男、江男則彼此互咬，稱不清楚交換機票的情節，只是協助幫忙介紹「賺錢」機會。鄭男、李女則辯解稱不知道交換機票犯法，李女則稱從頭到尾是男友說要帶他出去玩，從頭到尾她都跟著他，「我是被騙去的！」

但檢方勘驗移民署調查的手機通聯記錄、偵查報告、入出境紀錄等，不採信4人說法，全案偵結後，依違反兩岸關係條例、入出國及移民法的用送非運送契約應載之人至他國罪嫌，將5人起訴；至於另名涉案的陳男，因為到案檢方發布通緝。