蘇花公路遊覽車撞山壁6死 目擊者：像極了戰場

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，造成六死、39人輕重傷。 （圖：消防局提供）

新北市新店區復興里130多位里民分乘三輛遊覽車參加花蓮兩天一夜旅遊，昨天下午返程經過蘇花公路東澳下坡路段，其中一輛遊覽車失控撞上山壁後再撞護欄，造成六死、39傷；遊覽車駕駛游姓男子說，「踩不到煞車、想摩擦山壁卻撞出大洞，車子接著失控」，檢警正釐清是否煞車失靈造成車禍 。

來源：聯合新聞網

此次車禍死者大多是被拋出車外頭破血流，有五人當場沒有心跳呼吸，一人送醫後傷重不治。救護人員說，所幸遊覽車撞到護欄就停止，若衝破護欄，後果更難想像。

交通部公路總局調查，事故車輛為騰龍通運有限公司所有，車齡兩年多，游姓駕駛雖有超速等兩次違規紀錄，但都已結案；游昨至事發時駕駛時數為3小時19分，前一天駕駛時間4小時47分，事故原因尚待調查釐清。

21歲呂姓女子是死傷者年紀最輕者，陪父母出遊卻不幸身亡，僅受輕傷的父母認屍時泣不成聲；坐另輛車的復興里長劉洪珠在醫院對呂女父母下跪，邊哭邊道歉，「我知道妳很痛，妳知道為什麼嗎？因為我也有孩子，我很不好意思，很抱歉，我真的很抱歉…」。

遊覽車游姓駕駛被送抵醫院時頻詢問乘客狀況，他表示，車速原本約40公里，行經事故下坡路段發現踩不到煞車，車速愈來愈快，他擔心這樣下去會出事，在過彎將方向盤左打，想藉碰撞山壁摩擦煞車，沒想到車身磨擦到山壁水泥撞出大洞，許多椅子、乘客噴飛車外，整輛車隨即失控往另側護欄撞過去，打橫停在路中間。

82歲乘客林景仁說，有聽司機說煞車失靈，但不清楚是否為車禍原因；傷亡最嚴重的是左後半段，車禍後很多人受傷流血，大家都互相幫忙脫困。宜蘭一名義消車禍第一時間趕到車禍現場，只見地上大片油漬，車子碎片散落一地，山溝裡塞了好幾位被拋飛的乘客，一名婦人滿臉是血坐山溝哭泣，許多乘客痛得無力靠坐山壁，讓他覺得「像極了戰場」。

事件發生後傳出，11年前在同一地點發生廣東珠海旅行團搭乘的遊覽車，在114.5公里附近遇上大量土石坍方，不慎墜海，其中20名大陸籍團員死亡，加上台灣 人共26死，是陸客團死傷最嚴重的交通事故之一。不過公路總局強調，11年前的事故是舊台9線，和昨天下午發生事故路段為新台9線，兩者有段距離，並非同一地點，兩者差距有6、7公里之遠。