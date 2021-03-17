幼園男師拍女童私處照 受害者多到記不清

劉姓幼兒園老師（左）涉嫌拍攝、製作女童猥褻照片，警方搜索車上工具。（圖：雲林地檢署提供）

雲林某幼兒園35歲劉姓男老師，涉嫌在女童睡覺或獨處時，以手機 拍女童私處，照片存放個人電腦雲端 ；檢警前天搜索查扣上百張女童照片，劉供稱自己欣賞，拍多少人已忘記了。檢方查出三名受害女童身分，發現劉任職幼兒園不只一家，受害人數難估算，訊後聲押劉獲准，擴大追查。

雲林地檢署主任檢察官江金星說，劉兼任幼兒園輔導老師、代課老師，有機會接觸年幼女童，利用家屬信任、託付孩子照顧，從前年8月至今年2月，趁和女童獨處，以玩具吸引女童、看女童有無吃飽、替女童如廁擦拭屁股、女童熟睡之際脫掉衣褲等方式，以手機拍攝女童裸露身體或私處，事後將照片、影片上傳至網路個人雲端。

檢方接獲檢舉，前天指揮警方到幼兒園拘捕劉，從車上和租屋處搜出手機和電腦，查扣劉個人雲端資料夾中大批女童猥褻照片與影片。劉坦承照片是他拍攝供自己觀賞，並指出拍攝處所和地點，但有多少女童受害已記不清。

由於多數照片為私處或身體特寫鏡頭，沒有拍臉部，辦案人員難辨識，目前只查出三名受害女童身分。由於劉不只在一家幼兒園工作，受害人數可能攀升，檢方認為劉以滿足自己性慾，顯有再犯及滅證之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

警方說，不少家長得知後十分驚慌，形容這名老師看起來很「古意」（老實），沒想到竟作這種事。

案發後幼稚園將劉解聘，通報教育部 列為不適任教育人員；雲林縣府教育處說，已針對受害女童啟動輔導機制。