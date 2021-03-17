要男童共浴 女輔導員在旁拍裸照還教唆親友滅證

北部某基金會蕭姓女生活輔導員，被控要求男童共浴不能關門，強拍裸照。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

北部某基金會蕭姓女生活輔導員，被控要求男童共浴不能關門，強拍裸照、下體，被羈押時還通知親友滅證。台北地檢署查出八名男童受害，最小僅七歲，昨依違反兒少性剝削防制條例將她起訴，建請從重量刑；另分案偵辦蕭女男友及雙親涉滅證罪嫌。

檢方調查，蕭姓女子30多歲，在某社福安置機構任職。2019年10月間，一名受害男童在兩性平等課程中揭露此事，機構內部職員起疑，透過管道檢舉。

社會局通報警方，檢方去年11月20日向法院聲押禁見蕭女獲准。蕭女在看守所律見時，透過律師轉知家人「把家裡怪怪的東西收好。」事後蕭女男友將硬碟、雙親把手機 及筆電藏在茶葉罐、床底下，被檢警二度搜索時發現，並查扣六張男童照片。

檢方查出，2015年6月間，蕭女要求四名男童共浴，突闖入拿手機拍下全裸沐浴照，男童們嚇得不知所措。2016年7月，蕭女要求五名男童共浴、不能關門，坐在門口擅自拍攝數張照片。幾天後，又要求三名男童共浴，拿手機拍照。

蕭女否認犯行，辯稱是生活紀錄，且是小朋友主動請她拍攝，且只有拍攝一次而已。檢方傳喚同機構員工證稱，蕭女曾說因為男童年紀小、下面大，基於好奇才會拍攝。男童們則說，應老師要求才一起洗澡，否認主動請她拍照。

檢方認為數名被害男童均指證，並稱蕭女曾在嬉鬧時拿手機給他們看其他裸照，相信男童們證詞，昨天偵結起訴，考量她不思如何彌補損害，狡飾犯行，甚至教唆親友滅證，犯後態度不佳，建請法官從重量刑。