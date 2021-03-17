我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

「小鬼」憾事重演 23歲凱渥男模運動時猝逝

記者陳慧貞／台北17日電
23歲凱渥男模張誌軒突然猝逝，令人惋惜。（取材自臉書）
23歲凱渥男模張誌軒突然猝逝，令人惋惜。（取材自臉書）

凱渥男模張誌軒15日深夜出門運動，突感心臟不適暈倒，送醫搶救後宣告不治，得年23歲，他的妹妹16日透過社群網站宣布噩耗，發文表示張誌軒的死因，經由醫生判定為「主動脈剝離致血管阻塞」，消息傳開，不少網友震驚，竟與去年在家中猝逝的藝人小鬼黃鴻升原因雷同。

張誌軒生前除了從事模特兒工作外，也經營社群網站、YouTube頻道，日前還上傳一段挑戰Rap的影片，畫面中他反覆飆唱，自嘲：「含滷蛋式的快嘴請多包涵，大家鞭小力點，舌頭已內傷」，沒想到事隔數日，年輕的生命在23歲戛然而止，這段影片也成了他公開露面的最後身影，令親友們哀痛不已。

張誌軒猝逝，妹妹忍悲處理哥哥後事，也懇請外界不要私訊張家爸媽，「有任何問題需要聯繫的，麻煩都請對我說就好」堅強得令人心疼。凱渥也在臉書哀悼：「這次，你很調皮地先走了一步，從今以後的你的身影，停在我們的想念裡。誌軒，在天上的你…依舊要繼續歌唱，做一個魅力四射的天使！」

親友們突接噩耗，難以承受，紛紛發文哀悼，趙逸嵐透露，張誌軒外型酷似阮經天，曾在上表演課時學電影「艋舺」片段，一段兩人對話戲，張誌軒一次學兩人，表現亮眼，趙逸嵐難過地說：「謝謝你出現在我們的生命裡，你現在是超人了，什麼都不怕了」。

社群網站 天使 電影

上一則

蘇花車禍61歲婦不治 夫悲泣：她來不及看到孫子

下一則

蘇花公路遊覽車撞山壁6死 目擊者：像極了戰場

延伸閱讀

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群
男主猝逝屋燒毀 德州家庭禍不單行

男主猝逝屋燒毀 德州家庭禍不單行
被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中
黃芳彥猝逝 陳水扁：不敢置信 12天前才致電哀悼扁媽

黃芳彥猝逝 陳水扁：不敢置信 12天前才致電哀悼扁媽

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％