「小鬼」憾事重演 23歲凱渥男模運動時猝逝

23歲凱渥男模張誌軒突然猝逝，令人惋惜。（取材自臉書）

凱渥男模張誌軒15日深夜出門運動，突感心臟不適暈倒，送醫搶救後宣告不治，得年23歲，他的妹妹16日透過社群網站 宣布噩耗，發文表示張誌軒的死因，經由醫生判定為「主動脈剝離致血管阻塞」，消息傳開，不少網友震驚，竟與去年在家中猝逝的藝人小鬼黃鴻升原因雷同。

張誌軒生前除了從事模特兒工作外，也經營社群網站、YouTube頻道，日前還上傳一段挑戰Rap的影片，畫面中他反覆飆唱，自嘲：「含滷蛋式的快嘴請多包涵，大家鞭小力點，舌頭已內傷」，沒想到事隔數日，年輕的生命在23歲戛然而止，這段影片也成了他公開露面的最後身影，令親友們哀痛不已。

張誌軒猝逝，妹妹忍悲處理哥哥後事，也懇請外界不要私訊張家爸媽，「有任何問題需要聯繫的，麻煩都請對我說就好」堅強得令人心疼。凱渥也在臉書哀悼：「這次，你很調皮地先走了一步，從今以後的你的身影，停在我們的想念裡。誌軒，在天上的你…依舊要繼續歌唱，做一個魅力四射的天使 ！」

親友們突接噩耗，難以承受，紛紛發文哀悼，趙逸嵐透露，張誌軒外型酷似阮經天，曾在上表演課時學電影 「艋舺」片段，一段兩人對話戲，張誌軒一次學兩人，表現亮眼，趙逸嵐難過地說：「謝謝你出現在我們的生命裡，你現在是超人了，什麼都不怕了」。