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男嬰猝死驗出安毒 檢警搜毒窟救出8遲緩童

記者張議晨 、蔡孟妤╱高雄16日電
高雄檢警追查男嬰猝死案，搜索發現八名幼童長期在吸安的密閉房內生活，疑受毒害，緊急安置。(記者張議晨／翻攝)
高雄檢警追查男嬰猝死案，搜索發現八名幼童長期在吸安的密閉房內生活，疑受毒害，緊急安置。(記者張議晨／翻攝)

高雄一名兩個月大的呂姓男嬰去年底猝死，法醫解剖發現男嬰血液、尿液有安非他命反應。檢警本月11日到男嬰家搜索，查扣安毒及吸食器，將涉嫌吸毒的男嬰周姓生母、吳姓姑丈、呂姓伯父送辦。當時，屋內另有八名二至八歲幼童，疑似也遭毒菸影響而出現發展遲緩、體重過輕的狀況，緊急交由社會局安置。

檢警調查，八名在場幼童三男五女，分別是死亡男嬰的兩名兄姊、男嬰吳姓姑丈的五個小孩、呂姓伯父的一名孩子；死亡男嬰的周姓生母（26歲）還懷有身孕。八名幼童發展遲緩原因是否與毒品有關或照護不良引起，檢警將釐清。

檢警指出，男嬰的父母、祖父母、伯公、大姑及吳姓姑丈、伯父等8名大人與8名幼童一家16口住在前鎮區一處透天厝，男嬰生母周女及用毒親友長期在屋內以「火燒」方式用毒，因屋內門窗長期緊閉，連入內辦案人員都直言「空氣非常差」；警方懷疑男嬰可能早在母親腹中就吸收毒品。

據調查，呂姓男嬰因生病哭鬧，送醫時已病情嚴重，去年11月11日不治，檢方會同法醫相驗，認定死因為支氣管肺炎併水腫，但男嬰無外傷、體重正常，血液和尿液卻驗出安非他命成分，法醫懷疑男嬰遭人餵毒。

高雄地檢署檢察官劉穎芳、任亭主動簽分偵辦，指派市警局婦幼隊、前鎮分局追查，本月11日持搜索票至男嬰家中調查。

辦案員警入屋，濃濃安毒味直撲而來，屋內大人、小孩還在各自房間熟睡，專案小組在周女房內扣到安非他命兩包、吸食器及磅秤，屋內的周女、吳姓姑丈（28歲）、呂姓伯父（28歲）3人承認吸毒，被依妨害幼童發展、毒品罪嫌送辦，檢方訊後以台幣1至3萬元交保。

八名幼童七人安置在機構，一名年紀較小的安排在寄養家庭，社會局向法院聲請裁定，先安置三個月，再視情況延長或縮短，暫不接受家長申請探視。三嫌交保後陸續要求接回孩子，遭社會局人員勸回。

另外，男嬰生父呂姓男子（27歲）欠債逃亡，昨天下午被警方拘提到案，釐清是否也涉案。

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