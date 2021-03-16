被控重症病房禁區性侵學妹 馬偕醫師：兩情相悅 沒逼口交

台北馬偕醫院醫師遭指控性侵，北市衛生局表示待司法結果出來後再做了解。(取材自維基百科)

台北馬偕醫院放射科一名主治醫師，在臉書 遭學妹爆料指控，去年底在加護病房(ICU)附近樓梯間，涉嫌伸手進裙底性侵 ，又逼迫口交得逞，被害學妹今年1月已報案提告，全案依照性侵、猥褻等罪嫌移送台北地檢署偵辦。台北市衛生局表示，涉案醫師是否有違反醫師法，須待司法機關調查告一段落後，才會來了解、研判。

被害學妹在臉書發文回想案發當日，去年12月底，她至馬偕看診，但候診號碼太後面就到診間找學長聊天，學長稱「我帶你去一個神祕的地方，你肯定沒有去過」，她回答「你要帶我去醫院大冒險嗎？」

不料，學妹遭學長帶到馬偕福音樓，進入一處需要刷門禁卡的陰暗樓梯間，學長涉嫌伸出狼爪進學妹裙底，甚至侵入下體，學妹拒絕喊痛、說不要，學長竟逼她口交，還說「你的技術不錯欸」。

學妹在臉書上發文爆料「那位我很崇拜的同校學長，年紀輕輕就成為主治醫師；但我萬萬沒想到，他那身潔白長袍所遮掩的，是一頭原始的惡魔」，痛苦的折磨結束後，記憶模糊空白「我只知道自己腿軟地跌在ICU的門禁外」。

另也稱發文的原因，是不想看到再有人在受害；至於面對網友質疑，為何當下不敢大喊求救？她回答，是害怕學長有更激烈的行動。

學妹今年1月初提告遭性侵，並提出相關證據。被指控性侵的醫師，日前已至警局到案說明，他聲稱確實和學妹在樓梯間有親密舉動，但兩人兩情相悅，屬合意行為，沒有逼迫口交。全案事發去年底，今年初被害女子報案提告性交、猥褻等罪嫌，案件已送往台北地檢署偵辦中。

衛生局醫事管理科長何叔安說明，由於當事者為醫院員工，又是在院內發生事件，鑑於此事件屬刑事事件，衛生局為行政機關，將等司法機關調查告一段落，再去了解涉案醫師是否涉及醫師法。

何叔安說，涉案醫師最終是否被調離馬偕醫院，都要等司法結果出來後，再看院方決定，而衛生局則會去了解是否有牴觸法規部分，或是院方有無檢討改善之處。