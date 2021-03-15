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無主證物 刑警不能說的秘密…

台灣新聞組╱綜合報導
新北警方在刑大備勤室天花板發現私藏槍毒，意外揭露「無主證物」有些不能說的惡習。（記者陳俊智／翻攝）
新北警方在刑大備勤室天花板發現私藏槍毒，意外揭露「無主證物」有些不能說的惡習。（記者陳俊智／翻攝）

新北警方在刑大備勤室天花板發現私藏槍毒案；資深員警表示，20年前的警界確常發生類似情況，多半是因「無主證物」難處理，除了藏槍、藏毒，連藏錢都有。現今資訊透明、科技發達，不應該還有這種情況。

一名退休老刑警說，警察搜到槍彈、刀械、毒品，若嫌犯開溜或現場沒人，沒查到「持有人」，東西就會變成「無主證物」，早年東西可能都會被「保留」作其他用途。

依規定，違禁品無論是否有主，都必須造冊表列證物呈報上繳；資深偵查佐說，刑警因偵辦案件接觸槍、毒、錢等贓物的機會很多，為了養線民而私藏毒品情況時有聽聞，也有投機取巧、心術行為不正者，想要養案、栽贓、變賣、自用，都有可能。

一名二線四星警官回憶自己剛畢業分發到派出所，抓賭當場清點賭資呈報，結果被資深巡佐指責「這樣子我們晚上消夜要吃什麼？」道出警界早年確有些不能說的惡習。

南部一名資深檢察官研判，警方可能搜到、未報指揮辦案扣得，或線民協助蒐報取得證物，尚未擴大偵辦；也不能排除是跟嫌犯談「條件」，先「養案」才沒上報，結果證物放久、承辦人調走，接手的不清楚什麼案子，持續擱置。

律師葛光輝說，這些證物若是單純「忘記了」，可能是行政疏失，但若涉及包庇，警職人員恐涉隱匿人犯、湮滅證據罪，若有行受賄，則是貪汙重罪。

毒品 警察 退休

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