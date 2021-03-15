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館長槍擊案外案 新北刑大天花板竟藏槍毒

記者陳俊智╱新北15日電
新北警方為查清楚館長槍擊案外案，在尋找犯嫌遺失的名表過程，意外在專案小組備勤室天花板找到改造手槍和毒品。（記者陳俊智╱翻攝）
新北警方為查清楚館長槍擊案外案，在尋找犯嫌遺失的名表過程，意外在專案小組備勤室天花板找到改造手槍和毒品。（記者陳俊智╱翻攝）

新北警方偵辦館長槍擊案掃蕩竹聯幫寶和會，爆出一只名表在警方搜扣時遺失，讓員警操守遭質疑；警方事後全面測謊並搜查刑警大隊辦公室自清，未料扯出案外案，在刑大備勤室天花板搜出槍毒；槍毒初步鑑定疑是10年前的扣案證物，陳姓小隊長承認藏放，但動機和說法可疑，市警局長黃宗仁下令報請檢察官指揮追查，追究相關失職人員責任。

被搜出物品包括一把改造手槍、18發子彈，和十多包分裝毒品，用保鮮膜包裹後裝進一個新北市刑大公文封；公文封地址印的是10年前刑大舊址，時間2010年12月，沒有編號。

律師陳亮佑說，陳姓小隊長是警務人員，可能有槍砲和毒品刑責，就算是拾獲偵辦案件贓證物不報也有瀆職問題。他說，陳辯稱「忘記了」，但在法律上仍算是非法持有的繼續犯，依現行非法持有槍械，恐面臨五年以上徒刑，加上他本身是公務人員，依法可加重二分之一；毒品部分也相同。

「館長」陳之漢去年8月在林口健身房外遭槍擊，槍手劉丞浩隨即投案交出凶槍，陳之漢質疑背後有藏鏡人，警方認為和竹聯幫寶和會有關，多次查抄逮捕多人，包括寶和會前會長邵柏傑，依涉組織犯罪等罪嫌送辦。

不過，事後傳出警方專案小組搜索邵柏傑時查扣一批名表，其中一只價值數百萬元台幣限量愛彼表不翼而飛，新北市刑大私下籌出50萬元台幣賠償邵，消息傳出後引爆爭議。

據調查，當時是統一查扣名表，單只表遺失的可能性不大，市警局懷疑有人趁機摸走名表，為釐清真相且自清，對所有專案小組進行測謊，有一人測謊未過；警方上月28日再搜索辦公室和相關人員處所，未查到名表，但意外在刑大偵六隊辦公室內的備勤室天花板搜出槍毒。

一名即將退休的陳姓小隊長承認藏放這批槍毒；他供稱，10年前刑大從板橋搬到中和，整理內務時在一個鐵櫃裡發現這批證物，但因無人認領，又不能任意棄置，在備勤室休息時順手放進天花板，想等搬完家或問出失主再拿出來，未料時間一久，自己也忘了。

市警局長黃宗仁表示，10年前贓物無人知曉，凸顯贓證物保管有嚴重問題，警方難辭其咎，已要求全面清查證物保管情況，並交檢方釐清；各管理階層主管負不了責任就撤換職務。新北市刑大大隊長黃壬聰說，將報請將陳姓小隊長記過二次處分，並採集指紋追查可能來源；名表遺失案及槍毒案，警方調查告一段落後會依法移請檢方釐清。

新北警方為查清楚館長槍擊案外案，在尋找犯嫌遺失的名表過程，意外在專案小組備勤室天...
新北警方為查清楚館長槍擊案外案，在尋找犯嫌遺失的名表過程，意外在專案小組備勤室天花板找到改造手槍和毒品。（記者陳俊智╱翻攝）

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